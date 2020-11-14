اليوم السابع
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أرمينيا تعلن مقتل أكثر من 2300 من جنودها فى معارك كاراباخ

السبت، 14 نوفمبر 2020 12:54 م
أرمينيا تعلن مقتل أكثر من 2300 من جنودها فى معارك كاراباخ جندى أرميني- أرشيفية
إبراهيم حسان

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أعلنت دولة أرمينيا عن مقتل أكثر من 2300 من جنودها في معارك كاراباخ، حسبما أفادت قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أعلن أن بلاده ترى محاولات للمعارضة الأرمينية لاستغلال اتفاق ناجورنو كاراباخ، وقال لافروف - في مؤتمر صحفي عبر الفيديو أمس الخميس: "نعم، إننا نرى الاحتجاجات، التي تتصاعد الآن في يريفان، ونحن نرى كيف تحاول المعارضة استغلال هذا الوضع". 

وأضاف: "هناك بالتأكيد أناس مخلصون يشعرون بالإهانة لأن هذه هي الطريقة التي تنتهي بها هذه المرحلة"، مشيرا إلى أن وفدا فرنسيا سيزور موسكو في الأيام المقبلة للتشاور بشأن كاراباخ ومناقشة الاتفاقات التي تم التوصل إليها.

وأكد وزير الخارجية الروسي، أنه لا توجد مؤشرات حتى الآن على وجود طرف يحاول عرقلة الاتفاق بشأن كاراباخ، وتابع: "حتى في حال تم الاتفاق على ناجورنو كاراباخ دبلوماسياً، فإن المقاطعات الخمس كانت ستعود لباكو سلميا".


كارباخ

أرمينيا

أذربيجان

معارك أرمينيا وأذربيجان

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