اليوم السابع
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آبى أحمد يتهم قيادات جبهة "تيجراى" بالخيانة العظمى لإثيوبيا

السبت، 14 نوفمبر 2020 01:55 م
آبى أحمد يتهم قيادات جبهة "تيجراى" بالخيانة العظمى لإثيوبيا آبى أحمد رئيس وزراء إثيوبيا
إبراهيم حسان

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اتهم رئيس الوزراء الإثيوبى، آبى أحمد، قيادات جبهة "تيجراي" بالخيانة العظمى، حسبما أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

 

وأعلنت جبهة "تيجراي" الإثيوبية، عن توجيه ضربات صاروخية ردا على عملية الجيش الإثيوبى بالإقليم.

 

وشهدت منطقة تيجراى شمال إثيوبيا تصاعد فى الصراع العنيف الدائر بين القوات الحكومية وقوات تحرير تيجراى مما أسفر عن وقوع قتلى وأجبرت الظروف ونقص الخدمات الآلاف على الهروب من منازلهم للمناطق الحدودية بالإضافة إلى عمليات قصف جوى تحدثت عنها تقارير أممية، ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الانسان أفادت ورود تقارير عن وقوع أعمال قتل جماعى فى بلدة ماى - كادرا بإقليم تيجراى، وأعربت مفوضة الأمم المتحدة عن القلق المتنامى من التدهور السريع للوضع فى الإقليم.

 

وحذرت المفوضة السامية من أن استمرار القوات الإقليمية فى تيجراى والقوات الحكومية الإثيوبية على المسار الحالى، يهدد بخروج الوضع عن نطاق السيطرة بما سيسفر عن وقوع عدد كبير من الضحايا والدمار والنزوح الجماعى داخل إثيوبيا وعبر الحدود.


آبى أحمد

رئيس وزراء إثيوبيا

تيجراى

الحرب فى اثيوبيا

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