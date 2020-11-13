CNN تكشف عن دعم الجمهوريين بالكونجرس مديرة CIA مع نظر ترامب فى إقالتها

كتبت ريم عبد الحميد

دافع العديد من أعضاء الكونجرس الجمهوريين عن مديرة الـ CIA جينا هاسبل فى الأيام الأخيرة بعدما أصبح واضحا بشكل متزايد أن الرئيس دونالد ترامب يبحث إقالتها كجزء من خطته للتطهير الحكومى ما بعد الانتخابات، بحسب ما ذكرت شبكة CNN الأمريكية.

لكن خارج الكبيتول، هناك آراء متعارضة بشأن ما إذا كان ينبغى أن يمضى ترامب فى تهديده بالإطاحة بهاسبل، وتضغط فصائل متعارضة داخل الإدارة على الرئيس كل وفق اتجاهه.

وتقول شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن بعض كبار مستشارى الرئيس، من بينهم مستشار الأمن القومى روبرت أوبراين، قد حثوه على عدم إقالة مديرة السى أى إيه، وساندوا مجموعة من الجمهوريين فى الكونجرس الذين أعلنوا صراحة دعمهم لهاسبل.

لكن فى نفس الوقت، يضغط العديد داخل البيت الأبيض من أجل الإطاحة بها، بحسب ما قالت العديد من المصادر لسى إن إن، ويشجعون ترامب على إقالتها مثلما فعل مع وزير الدفاع مارك إسبر فى وقت سابق هذا الأسبوع.

ويعتقد بعض مستشارى ترامب أن هاسبل كانت متمردة على كل من الرئيس ومدير الاستخبارات الوطنية جون راتكليف، بحجة أنها تتحايل بشكل روتينى على التسلسل القيادى لتعزيز أجندتها الخاصة وأجندة السى أى إيه، بحسب ما قال مصدر مطلع على الوضع للشبكة الأمريكية.

وأوضح مصدر آخر مطلع على المناقشات الداخلية حول وضع هاسبل الوطيفى أن بعض المسئولين قد نقلوا مشكلات معها فى بعض الأحيان للذهاب إلى الكابيتول وإطلاع الأعضاء على مناقشات الفرع التنفيذى الداخلى قبل أن يتوصل الرئيس أو راتكليف إلى قرار نهائى.

وقال المصدر إن هاسبل فعلت ذلك دون أن تسأل المديرين المعنيين عن رأيهم، وكانت محاولة للضغط على البيت الأبيض للوصول إلى نتيجة محددة ترغب هي بها.