وكيل زراعة الدقهلية: الكارت الذكي هدية الحكومة للفلاح المصري

الدقهلية - فريق المحافظات

أكد المهندس فوزى الحضري وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، أنه تم إنهاء إجراءات صرف الكارت الذكي للفلاح مشيرًا إلى أن مميزات كارت الفلاح توحيد كل الإجراءات الورقية الخاصة بالمزارع مثل الحيازة الزراعية، وتسليم المزارع كل مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة والتقاوي والمبيدات، استلام السلف الزراعي، وتحصيل قيمة توريد المحاصيل الزراعية، والاستفادة من منظومة الرعاية الصحية، ومن منظومة التكافل والقضاء على أشكال الفساد و منع التلاعب في مستلزمات الإنتاج.

وناشد الحضري خلال تصريح لـ"اليوم السابع" جميع المزارعين بالمحافظة بسرعة التوجه الى الجمعيات الزراعية لتوجيههم الى البنك المختص لاستلام البطاقة.

فيما أكدت ذكية عبد العظيم العشري رئيس قطاع الدقهلية بالبنك الزراعي أنه تم عمل محضر انضمامي بين مديرية الزراعة بالدقهلية والبنك الزراعي لوضع الأسس اللازمة لصرف الكارت الذكي للحائزين، كما أن البنك الزراعي المصري قد قام بدمج كارت الفلاح الذكي بكارت ميزة المدفوعة مقدمًا بالتنسيق بين البنك المركزي المصري، ووزارة الزراعة.

وبدأ البنك في إصدار الكروت وتوزيعها في بعض الفروع ويستعد الآن لتعميمها على جميع بطاقات الحيازة بهدف إدراج وتقديم خدمات مصرفية جديدة على الكارت.

الكارت الذكي الخاص بالحيازة الزراعية المميكنة مشروع قومي، لأنه سيخدم 7 ملايين فلاح ومزارع على مستوى الجمهورية والكارت سيستخدم في مراقبة الحيازة الزراعية والسياسات الزراعية الخاصة بالفلاح، ومنع القروض الوهمية وتقديم بعض الخدمات المصرفية للفلاح بالتعاون مع وزارة التخطيط والإنتاج الحربي والزراعة.

وأكد مهندس زكريا عبد المنعم مدير المكتب الفني بمديرية الزراعة أن وكيل وزارة الزراعة قام بمناقشة جميع النقاط الأساسية لسهولة وتسهيل صرف الكروت الذكية للمزارعين على أن يبدأ التوزيع من الأسبوع المقبل.

وأشار مهندس أبو العز عبد الرحمن، مدير كارت الفلاح بالدقهلية، إلى أنه سيتم عمل جولة تفقدية لبنوك القرية التابعة للبنك الزراعي للوقوف على جدية العمل وانتظام آليات التنسيق الموضوعة مسبقًا بين مديرية الزراعة بالدقهلية وقطاعات البنك الزراعي المصري لتسليم الحائزين كارت الفلاح الذكي، للوقوف على معوقات توزيع الكارت للحائزين وحث القائمين وكذا المتواجدين من الحائزين وقت الزيارة للتواصل مع باقى أقرانهم لسرعة الاستلام وكذا شرح فوائد كارت الفلاح الذكى وكروت ميزة التي يوفرها البنك الزراعى المصرى مجانا لمواكبة التحول الرقمى وآلية السداد الإلكترونى.