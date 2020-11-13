وكيل تعليم البحيرة: تشغيل 24 مدرسة بـ200 مليون جنيه لمواجهة كثافة الفصول

البحيرة - ناصر جودة

أكد الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، انتظام سير العمل بكل مدارس المحافظة بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد وفقًا لخطة وزارة التربية والتعليم.

وأضاف أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل المدارس وذلك للحفاظ على صحة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية ومنها الكشف الحراري وارتداء الكمامات والتباعد بين الطلاب وتهوية ونظافة الفصول وغيرها من الإجراءات الصحية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى تطبيق منظومة تطوير التعليم الجديدة بكل دقة وحسم رغم الظروف الصحية الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا، لافتًا إلى أن منظومة تطوير التعليم تتضمن إنشاء مدارس جديدة للقضاء على كثافة الفصول وتنمية قدرات ومهارات المعلمين وذلك لرفع مستوى تقديم الخدمة التعليمية للطلاب.

وأوضح وكيل وزارة التعليم بالبحيرة عن تشغيل 24 مدرسة جديدة بتكلفة 200 مليون جنيه بمختلف مراكز المحافظة وكذلك جارٍ العمل بعدد 52 مدرسة أخرى بتكلفه أكثر من 400 مليون جنيه سيتم استلامها من هيئة الأبنية التعليمية لتنضم إلى 4012 مدرسة على مستوى المحافظة تضم مليون و541 ألف طالب وطالبة بالإضافة تكثيف أعمال الصيانة الشاملة والبسيطة لكل المدارس.

وعن مدى جودة التعليم بمدارس البحيرة أكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن تطوير منظومة التعليم تشتمل على رافدين أولهما البنية التحتية للتعليم المتمثلة في إقامة المدارس والمعامل والمنشئات الدراسية والرافد الآخر يتمثل في جودة التعليم وتكثيف الأنشطة وتنمية قدرات الطلاب وتكوين شخصياتهم بصورة سليمة.

وأشار إلى حصول 247 مدرسة بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة على شهادة الجودة وفقًا لأحدث المعايير المطلوبة وأن هناك 70 مدرسة أخرى في طريقها للحصول على شهادة الجودة.

وأكد وكيل التعليم بالبحيرة حصول العديد من مدارس البحيرة على المراكز الأولى في المسابقات التي تنظمها وزارة التربية والتعليم وآخرها حصول فريق مدرسة ناصر الزراعية بدمنهور على المركز الأول في الإذاعة المدرسية على مستوى الجمهورية.

وعن مدى نجاح خطة التعليم داخل المدارس في ظل جائحة كورونا أكد الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم تطبيق خطة وزارة التعليم في هذا الشأن بكل دقة والتي تتضمن تكثيف الخدمات التعليمية للطلاب والتعريف بالخدمات الإلكترونية للتعليم عن بعد عوضًا عن الذهاب إلى المدرسة طوال الأسبوع.



























