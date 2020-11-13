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وسائل إعلام كندية: الشرطة تتعامل مع عملية احتجاز رهائن فى مدينة منتريال

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 10:36 م
وسائل إعلام كندية: الشرطة تتعامل مع عملية احتجاز رهائن فى مدينة منتريال الشرطة الكندية
كتب أحمد عبد الرحمن

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قالت وسائل إعلام كندية، إن الشرطة تتعامل مع عملية احتجاز رهائن في مدينة منتريال، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

وأحيا الكنديون، حفلا أمام النصب التذكارى للحرب الوطنية فى أوتاوا، بحضور رئيس الوزراء جوستين ترودو وزوجته، ووقف المئات من قدامى المحاربين أمام نصب الحرب التذكارى تحت سماء زرقاء وفى ظلّ طقس بارد، فى مشهد مؤثّر للغاية، ومع انتهاء الحفل، اقترب المواطنون كما درجت العادة منذ بضع سنوات ليضعوا زهرة الخشخاش على قبر الجندى المجهول.


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احتجاز

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