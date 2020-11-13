وزير الأوقاف ومحافظ الإسماعيلية يفتتحان اليوم توسعات مسجد المطافى

الإسماعيلية - السيد فلاح

يستقبل اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة في العاشرة من صباح اليوم الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف خلال زيارته للإسماعيلية على رأس وفد من قيادات الوزارة.

ويتضمن برنامج الزيارة عقد مؤتمر موسع لوزير الأوقاف ومحافظ الإسماعيلية مع قيادات الدعوة والأئمة بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة في الساعة العاشرة والنصف من صباح الجمعة ثم التوجه لافتتاح توسعات المسجد الإسماعيلي الكبير "مسجد المطافى" بمنطقة عرايشية مصر بحى ثانٍ وأداء شعائر صلاة الجمعة.

وقامت وزارة الأوقاف بإجراء توسعات في مسجد المطافي بقيمة 13 مليون جنيه بالجهود الذاتية، وتم بناء 4 أدوار سيتم تخصيصها مركز طبى.

ومن المقرر أن يخطب الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ويقرأ قرآن الجمعة، الشيخ محمد محروس طلبة، نقيب قراء محافظات القناة.