مستشار لبايدن يؤكد لا يوجد خطط لفرض عزل عام بسبب كورونا فى أمريكا القادم

(رويترز)

قال كبير مستشارى الرئيس المنتخب جو بايدن، اليوم الجمعة، إنه لا توجد خطط لفرض عزل عام فى البلاد العام المقبل مع قيام مدن وولايات فى جميع أنحاء الولايات المتحدة بإعادة فرض القيود هذا الأسبوع للحد من الزيادات المنذرة بالخطر فى حالات الإصابة بفيروس كورونا ودخول المستشفيات.

وحثت شيكاجو السكان هذا الأسبوع على أن يلزموا منازلهم وعدم استقبال زوار خلال الثلاثين يوما المقبلة والتى تشمل عطلة عيد الشكر فى أواخر نوفمبر تشرين الثاني. وستغلق المطاعم فى نيويورك فى وقت مبكر فى الساعة العاشرة مساء ابتداء من اليوم الجمعة. وعلقت المدارس العامة فى ديترويت التعلم المباشر ابتداء من الجمعة وأبلغت الطلاب أن يتوقعوا الدراسة عبر الإنترنت فى منازلهم حتى 11 يناير كانون الثانى على الأقل. ومن المرجح أن يظل هذا الخليط من الإجراءات المحلية سارية بعد تنصيب بايدن فى 20 يناير كانون الثاني، فى أعقاب فوز نائب الرئيس الديمقراطى السابق على الرئيس الجمهورى دونالد ترامب فى انتخابات هذا الشهر.

وقال الدكتور فيفيك مورثى كبير أطباء هيئة الصحة العامة سابقا والذى يرأس الآن المجلس الاستشارى لبايدن بشأن فيروس كورونا "نحن لسنا فى موقع يتيح لنا أن نقول اغلقوا البلد بأكمله".

وقال فى قناة إيه.بي.سى "الطريقة التى يجب أن نفكر بها الآن فى هذا الأمر تشبه إلى حد كبير سلسلة من القيود التى نرفعها أو نقلصها اعتمادا على كيفية انتشار المرض بشكل كبير فى منطقة معينة".

وتثير الزيادات فى الإصابات بكوفيد-19 قلق المسؤولين فى جميع أنحاء الولايات المتحدة حيث يتم تسجيل أكثر من 100 ألف حالة جديدة يوميا. وسجلت البلاد عن متوسط ​حالات وفاة تجاوز ألف حالة وفاة فى الأيام الستة الماضية على التوالي، وهو اتجاه شوهد آخر مرة فى أغسطس .

وطبقا لإحصاء رويترز للأرقام التى نشرتها وكالات الصحة العامة الأمريكية فقد تضاعفت حالات الإصابة بكوفيد -19 فى 13 ولاية خلال الأسبوعين الماضيين معظمها فى الغرب الأوسط وتتصدرها أيوا ومينيسوتا وميشيجان وإلينوي.