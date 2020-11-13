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مدير الآثار الإسلامية بالفيوم: نقل القطع الأثرية المكتشفة للمتحف الإسلامى بالقاهرة

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 10:58 م
مدير الآثار الإسلامية بالفيوم: نقل القطع الأثرية المكتشفة للمتحف الإسلامى بالقاهرة الاثار المكتشفة
كتب-أحمد صلاح العزب

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قال إبراهيم رجب مدير الآثار الإسلامية بمحافظة الفيوم، إن المنطقة الأثرية التي تم اكتشاف الدنانير بها  تعود إلى العصر العباسي وكانت منطقة مهملة، ولم يلقى لها أحد أى اهتمام، مؤكدا أنه جارى اتخاذ الإجراءات لنقل القطع الإسلامية للمتحف الإسلامى بالقاهرة.مشيرا إلى أن البعثة الروسية تعمل فى هذه المنطقة منذ عام 2003 والموقع كان يحوى على أطلال مبانى ومنطقة سكنية وتم العثور على صرة من الكتان وجد بداخلها 28 دينارا ذهبيا من الذهب الخالص و5 قطع من أجزاء دنانير وجميعها تعود الى القرن العاشر الميلادى والرابع الميلادى  لعدد من خلفاء الدولة العباسية مثل الخليفى "المقتدر والخليفة الراضى والمعتصم بالله" .
 
وتابع رجب خلال مداخلة عبر خاصية سكايب في برنامج الجمعة في مصر المذاع على قناة mbc، والذى تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد أن المنطقة التي تم اكتشاف الدنانير بها تؤكد وجود الحياه بها بداية من العصر الرومانى وحتى نهاية العصر المملوكى والعثمانى.
 

برنامج الجمعه فى مصر

العصر العباسى

المتحف الاسلامى

الاثار

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