مدمن مخدرات يمزق جسده بسكين فى الشارع أمام المارة بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

شهدت منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، إقدام مدمن مخدرات على تمزيق جسده بسكين، تحت تأثير المخدرات، وتم نقله إلى المستشفى فى حالة صحية حرجة، نتيجة الإصابات التى ألحقها بنفسه، وكشفت تحريات رجال المباحث أن الشاب ارتكب الواقعة عقب تدخين سيجارة لمخدر الاستركس، وتناول خمور، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، بلاغا يفيد نقل شاب إلى المستشفى فى حالة صحية حرجة، نتيجة إصابته بعدة جروح وطعنات، وبإجراء التحريات، تبين للرائد محمد طارق، والرائد محمد سعودى أن الشاب شهرته "كيمو زريه"، عاطل اعتاد تعاطى المواد المخدرة، وعقب تدخينه سيجارة من مخدر الاستروكس، وتناوله كمية من الخمور، أمسك سكينا وبدأ فى تمزيق جسده بالشارع أمام المواطنين تحت تأثير المخدر.

وحرر المقدم محمد الصغير مفتش مباحث قسم الهرم، محضرا بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.