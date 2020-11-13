محافظ كفر الشيخ: ننتظر هدية الدولة بافتتاح مركز الأورام وطريق دسوق المزدوج

كفر الشيخ - محمد سليمان

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أنه من المنتظر أن تشهد محافظة كفر الشيخ خلال شهر يونيو المقبل، افتتاح هدية الدولة لأهالي المحافظة لعدد من المشروعات الخدمية التي ينتظرها أهالي كفر الشيخ، ومنها مركز علاج الأورام، على مساحة 8876 م2، وافتتاح المرحلة الأولى من طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج الذي يضم 6 كباري بتكلفة إجمالية مليار و26مليون جنيه.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، لـ"اليوم السابع"، أنه تم إجراء عدد من التعديلات في تصميمات مركز الأورام وإضافة أقسام جديدة مختلفة؛ لإقامة مبنى عام متكامل يضم كل التخصصات الطبية المتعلقة بعلاج مرضى الأورام، مكون من أرضي، وستة أدوار، به 67 غرفة للإقامة، تحتوى على 97 سريرًا، و5 غرف للطوارئ، تضم 7 أسرة، و3 غرف للعمليات تحتوى 3 أسرة، وغرفتين للعناية المركزة، تضم 17 سريرًا، إلى جانب 14 غرفة إقامة فندقية، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 460 مليون جنيه.

وأضاف نور الدين، أن المبنى يتكون من أقسام للطوارئ، والعيادات، والأشعة، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الكيماوي للأطفال، والعناية المركزة، والعمليات، والمناظير، والمعامل، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من الإنشاءات الخرسانية بنسبة 100%، بينما وصلت نسبة أعمال التشطيبات والكهرباء والكهروميكانيك إلى 65%.

وقال محافظ كفر الشيخ، كما أن العمل جاري في طريق كفر الشيخ دسوق، والذي توقف العمل ما يزيد على 10 سنوات كاملة، بتكلفة مليار و26 مليون جنيه، وتابع الأعمال الجارية بالكباري على الطريق الذي سيتم افتتاح المرحلة الأولى في شهر يونيو المقبل.