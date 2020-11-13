محافظ الغربية يتابع تكثيف أعمال رفع المخلفات من الشوارع والميادين

الغربية عادل ضرة

تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية تكثيف جهود المراكز والوحدات المحلية فى إطار الاهتمام بمنظومة النظافة والحفاظ على البيئة، حيث استكملت اليوم الوحدة المحلية بمركز ومدينة قطور متابعة حالة النظافة العامة بالشوارع الرئيسية والفرعية، حيث تم رفع المخلفات وتفريغ صناديق القمامة بشارع الخليج وطريق الشين قطور وأمام حديقة الضنين وسكة المحلة ومنطقة الترعة المردومة ومصرف الزهار.

وقامت رئاسة حى أول المحلة الكبرى اليوم بكنس الشوارع ورفع الأتربة ورفع أكوام القمامة من نقاط تجميع القمامة وتفريغ صناديق القمامة وتطهيرها بالمعدات اللازمة بالإضافة إلى جمع أكياس القمامة من المنازل لتقديم أفضل الخدمات حرصاً على المواطنين من انتشار الأمراض والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والعمل على حلها فوراً وذلك بالمناطق الآتية: منطقة الزهراء ومنطقة أبو شاهين ومنطقة مجمع المحاكم ومنطقة الرجبى ومنطقة ميدان المحطة وبجوار نادى قضاه المحلة الكبرى وشارع عادل الرفاعى وشارع الصياد ومنطقة شكرى القوتلى ومنطقة أبو راضى وصيانة بلدورات الأرصفة بدوران محب وشارع الجلاء ومنطقة أبو دراع ومنطقة المحجوب وميدان سوق بسيسة ومنطقة ميدان البهلوان وشارع 23 يوليو وشارع الجيش وشارع 6 أكتوبر وبمحيط مبنى رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى وأمام مستشفى عبد الظاهر التخصصى وأمام المطافئ وشارع أبو زويد وشارع الحلقة القديمة وأمام السجل المدنى أول المحلة، مع استمرار رفع القمامة فى الورديات الأخرى بنطاق الحي.

كما قامت إدارة النظافة برئاسة حى ثان المحلة منذ فجر اليوم بحملة نظافة لرفع تجمعات القمامة والمخلفات المتراكمة وكنس ورفع السفو من مناطق بنزايون وأسفل الكوبرى السفلى، ومن منطقة منشأة البكري، بلازا، شارع الفرن، شارع المدارس، الوحدة العربية، جمال عبد الناصر، العلو، عبد الحى شاهين، سكة زفتى، حرم السكة الحديد وفتحات السكة الحديد، وباقى الوحدات المحلية فى نطاق الحي.

وفى مركز ومدينة بسيون تم القيام بحملة نظافة ورفع تراكمات تقدر ب 30طن قمامة وإزالة الأتربة والغبار حول البلدورات بمدينة بسيون.

وفى مركز ومدينة سمنود تم رفع 2 طن من القمامة بالطريق السريع سمنود-المنصورة ، كما قامت الوحدة المحلية لقرية محلة زياد بورشة عمل نظافة بشوارع القرية حيث تم رفع 2 طن من القمامة، كما قامت الوحدة المحلية لقرية الراهبين بورشة عمل نظافة بالقرية وعزبه حميدة وتم رفع 2 طن من القمامة.

وفى مركز ومدينة زفتى تم رفع تراكمات القمامة عندالصوامع والمزرعة بمعدات الحملة الميكانيكية ،ونظافة جميع مداخل القرى من القمامة وعمل حملة نظافة بمدخل حنون الضبابشة التابعة للوحدة المحلية بسنبو الكبرى.

وفى نطاق حى ثان طنطا قامت إدارة النظافة بتنفيذ أعمال النظافة والكنس ورفع الأتربة بجميع شوارع حى ثان طنطا بجانب أعمال النظافة اليومية ورفع جميع نقاط تجميع القمامة وتفريغ ونظافة وتطهير صناديق القمامة بنطاق حى ثان طنطا والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين من خلال الورديات الأربعة المتتالية.











