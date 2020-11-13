محافظ أسوان يعقد لقاءً جماهيريًا للاستماع لمطالب أهالى سلوا بحرى.. صور‎

أسوان - عبد الله صلاح

أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جولة مفاجئة لبعض المواقع الخدمية بمركزى إدفو وكوم أمبو، عقب افتتاحه لمسجدى عمرو بن العاص والعتيق بقرية الحجز بحرى بمركز إدفو، حيث تفقد المحافظ المركز الطبى بقرية المحاميد والمقام على مساحة 1200 م2.

جاء ذلك في استجابة منه لمطالب أهالى القرية، حيث يجرى حالياً تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد والإنشاء الجزئى به ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل وذلك بتكلفة 22 مليون جنيه، ويضم المركز الطبى 4 أدوار تشمل عيادات خارجية ومعامل وتحاليل وأشعة ووحدة الغسيل الكلوى والتى تشمل 4 ماكينات، بالإضافة إلى سكن للأطباء والتمريض.

ووجه محافظ أسوان المسئولين إلى عرض الموقف التنفيذى والإضافات المطلوبة بناء على مطالب أهالى القرية، ثم توجه اللواء أشرف عطية إلى موقع مشروع الصرف الصحى بقرية المحاميد والذى بلغت تكلفته 40 مليون جنيه بطاقة استيعابية 3 آلاف م3/يوم.

ووجه المحافظ، رئيس جهاز مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بتفقد المشروع ميدانياً والإسراع في معدلات تنفيذ الوصلات المنزلية، فيما تم الانتهاء بالكامل من مكوناته والتى تضم إنشاء محطة الرفع ومحطة المعالجة وشبكات الانحدار وخطوط الطرد بالمشروع، مكلفاً مدير عام الشباب والرياضة بإعداد تصور متكامل لتطوير مركز شباب المحاميد وعرضه على المحافظ لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ أعمال التطوير به.

واختتم أشرف عطية جولته بزيارة قرية سلوا بحرى التابعة لمركز كوم أمبو حيث أدى صلاة العصر بمسجد السيد سعيد، ثم قام بعقد لقاء جماهيرى مع المواطنين وحرص فيه على الاستماع لمطالبهم ومشاكلهم واحتياجاتهم الملحة والتى تمثلت في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، بالإضافة إلى مشكلة الخراجات التابعة لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة والمتعلقة بارتفاع أسعار وفوائد أراضى المساكن القديمة المطلوب تقنينها بالقرية.

ووجه المسئولين بمتابعة كافة المشاكل والمطالب التى عرضها الأهالى وإيجاد الحلول العاجلة لها بما يساهم في تخفيف أى أعباء عن كاهلهم.

جانب من جولة محافظ أسوان



جانب من جولة محافظ أسوان