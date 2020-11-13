محافظ أسوان: لا مكان بيننا لأى متقاعس وماضون فى تنفيذ المشروعات.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية ، محافظ أسوان، أنه لا مكان بيننا لأي متقاعس أو فاسد وخاصة في ظل الخطوات السريعة للقيادة السياسية والحكومة لتنفيذ مشروعات بمختلف المجالات والقطاعات لتحسين معيشة المواطن البسيط.

جاء ذلك خلال افتتاح مسجدى عمرو بن العاص والعتيق بمركز إدفو، اليوم الجمعة، ضمن 12 مسجدا تم افتتاحهم خلال الفترة الحالية ، وأكد المحافظ،حرصه على زيارة القرى والمناطق النائية ضمن الافتتاحات المتتالية لبيوت الله من خلال وزارة الأوقاف للوقوف على المطالب الجماهيرية ومتابعة المشروعات الجارية من قرب.

يشار إلى أن مسجد عمرو بن العاص يقع بقرية العقيبة على مساحة 200 م2 وتم تنفيذه على نفقة وزارة الأوقاف بتكلفة 2 مليون جنيه، كما قام المحافظ بافتتاح مسجد العتيق بقرية الخوى بالحجز بحرى على مساحة 280 م2 والذى تم تنفيذه بالجهود الذاتية بتكلفة 2 مليون جنيه، بالإضافة إلى قيام الوزارة بأعمال فرش المسجدين.

وعقب الافتتاح قام اللواء أشرف عطية بأداء صلاة الجمعة بمسجد العتيق حيث ألقى الخطبة الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف بأسوان والتى كانت بعنوان " أدب الحوار والتعبير عن الرأى " أكد فيها على أنه لابد من ترسيخ أسس التسامح والسلام الإنساني بين الناس جميعا وإحلال لغة الحوار مكان لغة الاقتتال.























