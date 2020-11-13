محافظة الإسكندرية: رفع حالة الطوارئ لمواجهة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية

الإسكندرية - جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع الأجهزة التنفيذية علي مستوي الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وفقا للبيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وبناء على المواعيد المتوقعة لسقوط الأمطار والواردة اليوم من الهيئة العامة للأرصاد تشير إلى احتمالات هطول أمطار خلال الساعات الأولى من غد السبت 14/11 على مناطق متفرقة من المحافظة بكثافة متفاوتة الشدة من غزيرة / متوسطة / خفيفة طبقاً لنتائج استقراء الخرائط المرفقة، واستمرار هطول الأمطار على مدار الساعة بكثافات متوسطة إلى خفيفة تعطي مؤشرات لأمطار غزيرة أحياناً.

وتهيب محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر‏ واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:

• تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

• تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم ، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

• عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

• عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

• عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

• عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.