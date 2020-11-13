كوريا الجنوبية تسجل أعلى مستوى من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ 70 يوما

وكالات

أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الجمعة، أن كوريا الجنوبية سجلت 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 28,133.

وارتفع عدد الإصابات اليومية الجديدة بكوفيد-19 اليوم مقدار 48 إصابة عن اليوم السابق، ليقترب من 200 إصابة.

وسجل عدد الإصابات اليومية الجديدة أكثر من 100 إصابة لـ 6 أيام متتالية منذ يوم 8 نوفمبر. ويمثل رقم اليوم أعلى مستوى منذ يوم 4 سبتمبر عندما أبلغت البلاد عن 198 إصابة جديدة.

ومن بين الـ 191 إصابة المضافة حديثا، كانت 162 إصابة محلية و29 إصابة وافدة من الخارج.

وترجع زيادة الإصابات الجديدة بشكل كبير إلى الإصابات الجماعية المتفرقة في دور رعاية المسنين والمستشفيات وأماكن العمل والمدارس ومحطات المترو والمقاهي والتجمعات العائلية والشخصية.