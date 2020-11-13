كل ما تريد معرفته حول فرض إسبانيا سلبية اختبار كورونا كشرط لدخول البلاد

فاطمة شوقى

فرضت حكومة إسبانيا تقديم اختبار PCR سلبيًا لدخول البلاد ، وخاصة للمسافرين القادمين من الدول الاكثر تضررا بكورونا، حيث يجب إجراء اختبار لفيروس كورونا فى البلد الذين يأتون منها قبل 72 ساعة من الوصول وفى الوقت الحالى لا يتم التفكير فى أى نوع من الاختبارات.

وأشارت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية إلى أته سيتم تنفيذ ضوابط هذه الاختبارات ى الموانئ والمطارات فقط ، وتم تصنيف 65 دولة على أنها مصدر للخطر ، وسيتم إعفاء الركاب الدوليين الذين يتخذون إسبانيا كمحظة فقط للانتقال الى بلد اخر ويعبرون فقط عبر الميناء او المطار الإسبانى.

يدخل القانون حيز التنفيذ في 23 نوفمبر وسيظل ساريًا حتى تنهي الحكومة الأزمة الصحية. ومع ذلك ، قد يطرح بعض المسافرين أسئلة مثل هذه: من أين يأتي السياح الذين يأتون إلى بلدنا؟ من يدفع لهذه الاختبارات؟ ماذا يحدث إذا رفض شخص ما الخضوع للاختبار؟ هذه بعض الشكوك التي قد تنشأ مع الإجراء الجديد.

ما هي الدول التي يأتي منها معظم السياح في شهر ديسمبر؟

استقبلت إسبانيا 4.9 مليون سائح في ديسمبر 2019 ، وفقًا لتقرير صادر عن المعهد الوطني للإحصاء. حسب الوجهة ، تعد المملكة المتحدة الدولة الأكثر إرسالًا للمسافرين بنسبة 18.3٪ ، تليها فرنسا بنسبة 12.9٪. علاوة على ذلك ، إذا تم ملاحظتها من قبل المجتمع المستقل ، فإن البريطانيين هم الذين ينتشرون فى الأندلس وجزر الكناري ومجتمع فالنسيا. من ناحية أخرى ، فإن الفرنسيين هم الذين يتوجهون إلى كتالونيا ، بينما الأمريكيون هم الأغلبية في مجتمع مدريد - وليس بما في ذلك الولايات المتحدة. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن المصدر الرئيسي للمسافرين في جزر البليار يأتي من ألمانيا.

ما هي قيمة PCRs في المصدر ومن يدفع لها؟

في ألمانيا ، اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل مجاني ، لأن الدولة هي التي تتحمل التكلفة ، وفي فرنسا يكلف 54 يورو ، والضمان الاجتماعي هو الذي يسدد السعر الكامل.

في الواقع ، يمكن إجراء تقارير PCR في "خيام" صغيرة موجودة في الأحياء ، ويمكن تقديم نتائجها في غضون دقائق قليلة ، حسب تقرير معهد خوان بيدرو كينيونيرو، فإن فى البرتغال يتراوح متوسط تكلفة الاختبارات بين 125 و180 يورو، وفقا لتقرير فرانسيسكو تشاكون ، فى الولايات المتحدة الامريكية تقدم المستشفيات العامة اختبارات كورونا مجانا، ويمكن ايضا اجراؤها فى العيادات الخاصة ، بتكلفة 20 دولار مع التأمين وما بين 100 و200 دولار بدون التأمين.

وأشارت الصحيفة إلى أن المملكة المتحدة ، إحدى الدول التي ترسل أكبر عدد من السياح إلى إسبانيا ، لديها طريقتان للقيام بذلك. تؤكد حكومة بوريس جونسون أن "الاختبار المجاني لنظام الصحة الوطني (NHS باللغة الإنجليزية) مخصص للأشخاص الذين يعانون من أعراض ويعتقدون أنهم قد يكونون مصابين بفيروس كورونا" ، لذلك "لا ينبغي لأحد استخدام خدمة اختبار NHS الحصول على إثبات من أجل السفر إلى دولة أخرى. في هذه الحالة ، يجب على السائح القيام بذلك بمفرده بتكلفة تتراوح بين 100 و 300 جنيه (111 و 333 يورو عند التغيير). يجب ذكر إحدى الطرق الأخيرة التي تقدمها المملكة المتحدة ، وهي إمكانية إجراء اختبار سريع قبل مغادرة الطائرة مطار هيثرو ، والذي يكلف 80 يورو.

أما الدنمارك ، حيث يحق لجميع المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض والذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا والمقيمين في البلد الحصول على PCR مجاني دون وساطة طبيب ، ويجب عليهم التسجيل لإجراء ذلك من خلال موقع ويب. تقارير خوسيه بابلو جوفري.

ماذا لو رفضت القيام بعملية PCR؟

يجب على كل مسافر يريد أن يخطو على الأراضي الإسبانية تقديم اختبار PCR سلبي في الأصل ، قبل 72 ساعة من الهبوط في المطار ، أو النزول في الميناء. في حالة عدم قيام الشخص بإجراء اختبار ، سيتم فرض نظام المعاقبة الخاص بقانون الصحة العامة العام ، والذي تتراوح غراماته بين 3000 و 600000 يورو، وقد أكدت وزارة الخارجية أن أولئك الذين يدخلون بدون PCR سيتم معاقبتهم بدفع هذه الغرامات ، قد يتم رفض دخول الركاب من الدول غير الأوروبية إذا لم يتم الوفاء بهذه الالتزامات.

ماذا عن الإسبان العائدين؟

وفقا للقرار الذى أصدرته الحكومة الإسبانية فإن هذا الأمر يتم تطبيقه على كل مسافر يصل من بلد أو منطقة ذات خطر كبير من كورونا، بغض النظر عن جنسيته، فلابد أن يخضع للاختبار،وسيكون هناك استثناء لأولئك البحارة الذين عادوا إلى إسبانيا من حملتهم على متن سفينة أو عبورًا للصعود أو النزول ، حيث يتعين عليهم تبرير وضعهم كأعضاء طاقم والعوائق التي تحول دون القيام بذلك.