اليوم السابع
Ads
الجمعة، 13 نوفمبر 2020 09:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

قطع التيار الكهربائى عن مدينة قليوب 3 ساعات السبت والأحد

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 04:54 م
قطع التيار الكهربائى عن مدينة قليوب 3 ساعات السبت والأحد شبكة كهرباء - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مجدي نجاح، رئيس مركز ومدينة قليوب بمحافظة القليوبية، فصل التيار الكهربائي عن المركز والمدينة غدا السبت وبعد غدٍ الأحد.

وقال بيان صادر عن مجلس المدنية، إن فصل التيار سيكون من الساعة 6 إلى 9 صباحا؛ لعمل صيانة بشبكة الكهرباء.

من جانبها، أكدت المهندسه آمال بركات، وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية، رفع كفاءة جميع المحولات الكهربائية، استعدادا لفصل الشتاء، ومواجهة العواصف والأمطار.

وبلغت تكلفة رفع كفاءة الكهرباء في المحافظة بشكل عام، 470 مليون جنيه، وأشارت آمال بركات إلى صيانة وتجديد عدد كبير من أعمدة الإنارة؛ لتحسين جودة وشدة التيار الكهربائي في جميع مناطق المحافظة، مناشدة المواطنين الحفاظ عليها، وعدم إتلافها.

 

 


اخبار القليوبية

كهرباء القليوبية

اخبار مصر

فصل التيار الكهربائى

قطع التيار الكهربائى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

استجابة لـ"صحافة المواطن".. كهرباء القليوبية تغلق لوحة تحكم بطريق خط 12

الأربعاء، 15 أبريل 2020 02:00 ص

استجابة لـ"سيبها علينا".. كهرباء القليوبية تعيد إصلاح كابينة على خط 12

الثلاثاء، 07 أبريل 2020 10:46 ص

سيبها علينا.. كهرباء القليوبية تستجيب لـ"اليوم السابع" وتغير كشك محولات متهالك

الأربعاء، 01 أبريل 2020 05:00 ص

خسائر موجة الطقس السيئ.. سقوط بلكونة ونفوق مواشى فى صعق كهربائى بالقليوبية.. هبوط أرضى فى بنها نتيجة انفجار بأحد خطوط مياه الشرب على الرياح التوفيقى.. وإخلاء منزلين بالشرقية لتعرضهما لانهيار جزئى

السبت، 14 مارس 2020 05:23 م

استجابة لصحافة المواطن.. قطاع كهرباء القليوبية يغير عامود متهالك بكفر شكر

الأربعاء، 08 يناير 2020 05:00 م

"شباب الأمل" مبادرة لتزيين محولات الكهرباء بالقليوبية بالجهود الذاتية.. صور

الثلاثاء، 05 نوفمبر 2019 03:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة