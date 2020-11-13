اليوم السابع
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خالد صلاح
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قاض أمريكى يؤكد جائحة كورونا فرضت قيودا على الحرية "لم يكن من الممكن تصورها"

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 07:54 م
قاض أمريكى يؤكد جائحة كورونا فرضت قيودا على الحرية "لم يكن من الممكن تصورها" اجراءات مكافحة فيروس كورونا
(رويترز)

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قال قاضى المحكمة العليا الأمريكية صامويل أليتو، إن جائحة كوفيد-19 أدت إلى فرض قيود "لم يكن من الممكن تصورها سابقا" على الحرية الفردية، وخص بالذكر القيود المفروضة على المناسبات الدينية.

 

وقال القاضي، الذى يُنظر إليه على أنه محافظ، فى اجتماع للجمعية الاتحادية، إنه لا يقلل من خطورة الأزمة أو ينتقد أى مسؤولين لاستجابتهم، لكنه أضاف "لم نشهد من قبل قيودا صارمة وواسعة وطويلة الأمد مثل تلك التى تم فرضها لمعظم عام 2020".

 

وقال خلال كلمة عبر رابط فيديو للمؤتمر السنوى للمنظمة المحافظة "كانت أزمة كوفيد بمثابة اختبار ضغط دستوري".

 

وأشار أليتو، الذى عينه الرئيس الجمهورى جورج دبليو بوش فى عام 2006، إلى القيود المفروضة على التجمعات التى أثرت على الأحداث الدينية.

 

وقال "فكر فى طقوس العبادة! الكنائس مغلقة فى عيد القيامة والمعابد مغلقة بمناسبة عيد الفصح"، وأضاف أليتو "يؤلمنى أن أقول هذا، لكن فى بعض الأوساط، أصبحت الحرية الدينية حقا غير مرغوب فيه".

 

 


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