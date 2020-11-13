فرنسا تعلن استعدادها للقيام بدور فى حل صراع ناجورنو قرة باغ

باريس (رويترز)

قالت الرئاسة الفرنسية فى بيان، إن الرئيس إيمانويل ماكرون، أبلغ رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان أنه مستعد للمساعدة فى التوصل إلى حل دائم ومتوازن لجميع الأطراف فى صراع ناجورنو قرة باغ.

وقال البيان "عبر الرئيس عن رضاه عن انتهاء القتال، وجدد التأكيد على صداقته لأرمينيا وشعبها، واستعداده للمساعدة فى التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول من كل الأطراف فى ناجورنو قرة باغ، وبدا أن اتفاق وقف إطلاق النار الذى توسطت فيه روسيا قد فاجأ باريس.

ومن المتوقع أن ترسل فرنسا والولايات المتحدة دبلوماسيين إلى موسكو قريبا لإجراء مناقشات بشأن الصراع.

وتشارك موسكو إلى جانب واشنطن وباريس فى رئاسة مجموعة دولية معنية بالوساطة فى صراع ناجورنو قرة باغ، لكنهما لم تشاركا فى الاتفاق الذى وقعته روسيا وأرمينيا وأذربيجان لإنهاء القتال حول المنطقة والذى استمر ستة أسابيع.