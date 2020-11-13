اليوم السابع
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علماء بريطانيا لم يحسموا موقفهم من تطعيم الفئات الأولى بلقاح Pfizer

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 04:00 م
علماء بريطانيا لم يحسموا موقفهم من تطعيم الفئات الأولى بلقاح Pfizer لقاح فيروس كورونا
كتبت إيناس البنا

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تشير النتائج الأولية من شركة Pfizer وشريتكها في اللقاح الألمانية BioNTech ، إلى أن جرعة اللقاح الخاصة بهم فعالة بنسبة 90 ٪ في حماية الأشخاص من كورونا ، مما يزيد الآمال في توزيع لقاح على البريطانيين قريبًا.

ولكن وفقا لتقرير جريدة " Dailystar" البريطانية، يريد الخبراء الانتظار ورؤية كيف تستجيب مجموعات مختلفة من الناس للقاح كورونا الجديد، قبل أن يقرروا أي شخص آخر يجب أن يتم تتبعه بسرعة للحصول على حقنة.

موقف من دون الـ 50 من لقاح فايزر
موقف من دون الـ 50 من لقاح فايزر

 

تعني هذه الخطوة أن الملايين من البريطانيين الذين يأملون في الحصول على لقاح فيروس كورونا سيضطرون إلى الانتظار لاتخاذ قرار نهائي، بشأن عدد الفئات العمرية التي تقل عن 50 عامًا .

وأعلنت النتائج الأولية من شركة الأدوية الأمريكية العملاقة Pfizer وشريكتها في اللقاح BioNTech يوم الإثنين أن جرعة اللقاح الخاصة بهم فعالة بنسبة 90 ٪ في حماية الأشخاص من Covid-19 - مما أثار الآمال في توزيع لقاح على البريطانيين في الوقت المناسب حتى يتمكنوا من احتضان أحبائهم في عيد الميلاد.

فابزر
فابزر

 

ولكن بموجب الخطط التي وضعتها اللجنة المشتركة للتلقيح والتحصين (JCVI) البريطانية، سيتم طرح اللقاحات على أعضاء المجتمع الأكبر سنًا - اعتمادًا على فعاليتها في هذه الفئة العمرية - جنبًا إلى جنب مع العاملين في دور الرعاية الصحية وموظفي الرعاية الصحية ، مما يعني أن الملايين من الشباب عليهم الانتظار وقت أطول للتأكد من النتائج .

ووفا للتقارير، فمن المأمول أن تحمي المرحلة الأولى 99٪ من المعرضين لخطر الوفاة من Covid-19 ، قبل الانتقال إلى الفئات العمرية الأصغر بالترتيب، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن كيفية إعطاء الأولوية لمن هم دون الخمسين من العمر.

وقال البروفيسور وي شين ليم رئيس اللجنة المشتركة للتلقيح والتحصين  البريطانية"JCVI"،  في مؤتمر صحفي: "لم نقرر من يجب تطعيمه بعد المرحلة الأولى، ولكن هذا لا يعني أنه لا ينبغي تطعيمهم، نحن بحاجة إلى مزيد من المعلومات حول اللقاحات ، ومن هم صالحون لها وما إذا كانت تحمي من انتقال العدوى أو العدوى.

وأضاف: "في المرحلة الثانية من البرنامج ، من المحتمل أن نعطي الأولوية للأفراد الذين قد يعانون بسبب الحاجة إلى دخول المستشفى بسبب Covid أو ربما بسبب Covid الطويل، والسبب في عدم اتخاذ القرار هو أننا بحاجة أيضًا إلى تحقيق التوازن بين الأولوية المحتملة للأفراد الذين ينقلون Covid بدلاً من ذلك."

إرشادات اللجنة الدولية في ترتيب أولويات اللقاح
 

تنص الإرشادات المؤقتة الحالية للجنة المشتركة الدولية على أن ترتيب الأولويات يجب أن يكون:

  • كبار السن في دور الرعاية وعمال دور الرعاية.
  • جميع أولئك الذين تبلغ أعمارهم 80 عامًا أو أكثر والعاملين في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية.
  • أي شخص يبلغ من العمر 75 عامًا أو أكثر.
  • 70 وما فوق.
  • 65 وما فوق.
  • البالغين المعرضين لمخاطر عالية تحت سن 65.
  • البالغين المعرضين لمخاطر متوسطة تحت سن 65 عامًا.
  • كل من تبلغ أعمارهم 60 وما فوق.
  • 55 وما فوق.
  • 50 وما فوق.
  • بقية السكان مع أولوية لم تحدد بعد

 

 


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