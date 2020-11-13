طقس الخليج.. سقوط أمطار على السعودية والامارات والعظمى بالكويت 28 °ﻡ

كتب وكالات

تشهد دول لخليج انخفاض في درجات الحرارة اليوم، حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية فى تقريرها عن حالة الطقس انخفاض فى درجات الحرارة مصحوبة برياح ، ويتوقع هطول أمطار رعدية والامارات يتوقع أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً وسقوط أمطار وإليكم التفاصيل...

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يطرأ انخفاض فى درجات الحرارة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل يمتد إلى أجزاء من منطقتى القصيم والرياض مع فرصة تكوّن الضباب على تلك المناطق، كما يتوقع هطول أمطار رعدية وتكوّن الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبى شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالى بسرعة 15-42 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية شرقية إلى شرقية تتحول على الجزء الشمالى شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-38 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام وتزداد كميات السحب ليلاً على البحر والجزر قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول ليلاً نشطة وقوية أحياناً على البحر.. وتكون حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية 20 - 30 كم س، تصل إلى 45 كم س أحياناً.

واوضح المركز -فى بيانه اليومى - ان الموج الخليج العربى شيكون متوسطا يضطرب أخر الليل وصباح السبت و سيحدث المد الأول عند الساعة 11:35 والمد الثانى عند الساعة 23:45 و الجزر الأول عند الساعة 17:44 والجزر الثانى عند الساعة 05:33..و فى بحر عمان يكون الموج خفيفا إى متوسط و سيحدث المد الأول عند الساعة 20:40 و المد الثانى عند الساعة 08:03 و الجزر الاول عند الساعة 14:04 والجزر الثانى عند الساعة 02:21.

و فيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبى 34 23 80 30 دبى 33 24 75 25 الشارقة 35 22 75 25 عجمان 34 22 80 30 أم القيوين 33 19 80 25 رأس الخيمة 34 20 80 30 الفجيرة 30 24 70 30 العين 33 23 65 25 ليوا 34 21 80 25 الرويس 34 20 80 30 السلع 33 21 75 25 دلما 32 23 85 45 طنب الكبرى 30 22 80 40 طنب الصغرى 30 22 80 40 أبو موسى 30 22 80 40

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 28 °ﻡ

غائم جزئيا إلى غائم و تتحسن الرؤية الأفقية تدريجيا والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 - 45 كم ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلًا

معتدل والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 35 كم ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .