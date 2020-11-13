طفرة فيروس كورونا قد تجعله أكثر انتشارا.. اعرف التفاصيل

كتبت إيناس البنا

أكدت دراسة جديدة نُشرت في مجلة Science أن فيروس كورونا، قد تحور بطريقة تمكنه من الانتشار بسرعة في جميع أنحاء العالم، لكن الطفرة المفاجئة قد تجعل الفيروس أيضًا أكثر عرضة للقاح.

ظهرت السلالة الجديدة من فيروس كورونا، المسماة D614G ، في أوروبا وأصبحت الأكثر شيوعًا في العالم، حيث تظهر الأبحاث في جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل وجامعة ويسكونسن ماديسون أن سلالة D614G تتكاثر بشكل أسرع وأكثر قابلية للانتقال من الفيروس، الذي نشأ في الصين ، والذي انتشر في بداية الوباء.

كانت هناك نقاط مضيئة في نتائج الدراسة، وهى أنه بينما تنتشر سلالة D614G بشكل أسرع ، في الدراسات التي أجريت على الحيوانات لم تكن مرتبطة بمرض أكثر شدة ، وكانت السلالة أكثر حساسية قليلاً للتحييد بواسطة أدوية الأجسام المضادة.



طفرات فيروس كورونا واللقاحات

قال رالف باريك ، أستاذ علم الأوبئة في جامعة كارولينا الشمالية ، "إن فيروس D614G يتفوق على سلالة الأجداد وينموها بنحو 10 أضعاف ويتكاثر بكفاءة عالية في الخلايا الظهارية الأولية للأنف، والتي تعد موقعًا مهمًا للانتقال من شخص لآخر".

ويعتقد الباحثون أن سلالة فيروس كورونا D614G تهيمن لأنها تزيد من قدرة البروتين الشائك على فتح الخلايا لدخول الفيروس، وهذه المسامير التي تشبه التاج تعطي الفيروس التاجي اسمه.

ولإثبات وجه نظرهم، قام العلماء بتلقيح حيوان الهامستر بفيروس واحد أو آخر، وفي اليوم التالي ، تم وضع 8 من الهامستر غير المصابة في أقفاص بجوار الهامستر المصابة، وكان هناك فاصل بينهما بحيث لا يمكن أن تلمس بعضها البعض، ولكن يمكن أن يمر الهواء بين الأقفاص.

بدأ الباحثون في البحث عن تكاثر الفيروس في الحيوانات غير المصابة في اليوم الثاني، ووجدوا أنه انتقل كلا الفيروسين بين الحيوانات عن طريق الانتقال الجوي ، لكن التوقيت كان مختلفًا.

مع الفيروس الطافر، رأى الباحثون انتقالًا إلى ستة من أصل ثمانية جرذان هامستر في غضون يومين ، وإلى جميع الهامستر في اليوم الرابع، ومع الفيروس الأصلي ، لم يروا أي انتقال في اليوم الثاني ، على الرغم من إصابة جميع الحيوانات المكشوفة بحلول اليوم الرابع.

وقال الباحثون : "لقد رأينا أن الفيروس المتحور ينتقل عبر الهواء بشكل أسرع من الفيروس [الأصلي] ، وهو ما قد يفسر سبب سيطرة هذا الفيروس على البشر".

قام الباحثون أيضًا بفحص أمراض سلالتي فيروس كورونا، بمجرد إصابة الهامستر ، ظهرت في الأساس نفس الحمل الفيروسي والأعراض، حيثفقدت الهامستر المصابة بالسلالة الطافرة وزناً أكبر قليلاً أثناء المرض، وهذا يشير إلى أنه في حين أن طفرة الفيروس أفضل بكثير في إصابة العوائل ، إلا أنه لا يسبب مرضًا أسوأ بكثير.

ولكن يحذر الباحثون من أن نتائج علم الأمراض قد لا تكون صحيحة في الدراسات البشرية، حيث أن الفيروس الجديد هو مسبب مرضي بشري جديد تمامًا ومن الصعب التنبؤ بتطوره في البشر، ولكن قد تظهر المتغيرات الجديدة باستمرار ، مثل متغير المجموعة 5 SARS-CoV-2 من حيوان المنك المكتشف حديثًا في الدنمارك والذي يشفر أيضًا طفرة D614G الخاصة بفيروس كورونا.