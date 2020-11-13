صور.. أضرار مادية جراء عاصفة "إيتا" فى ولاية فلوريدا الأمريكية

كتب وكالات

تعرضت أجزاء من جنوب ولاية فلوريدا إلى أضرار مادية جراء الأمطار الكثيفة قادمة من العاصفة الاستوائية "إيتا" التى تضرب منذ أيام دول أمريكا الوسطى، وتسببت فى خسائر بالغة فى نيكاراجوا وجواتيمالا وهندوراس، وكالة رويترز أمطار غزيرة وفيضانات تصل إلى أجزاء من جنوب فلوريدا، حيث أغرقت الشوارع والسيارات وامتدت المياه إلى البيوت بينما حاول السكان الفرار من أماكن تجمعات المياه فى فلوريدا.

وحصدت العاصفة إيتا خسائر بالغة بمدن أمريكا الوسطى أسفر عنها أعاصير فيضانات وانهيار أراضى، مما أدى إلى غرق المنازل وتشريد الأهالى وإعاقة الحركة، وفى الساعات الأخيرة أحدثت خسائر بالغة على ساحل نيكاراجوا، وعرضت وكالة أنباء رويترز لقطات من مشاهد المنازل فى مدن نيكاراجوا بعد مرور العاصفة إيتا، حيث اقتلعت العاصفة الأشجار وأغرقت السيارات، وحاول الأهالى إنقاذ الحيوانات.

وضرب إعصار إيتا مدن أمريكا الوسطى وتسبب فى فيضانات وانهيارات أرضية، حيث اجتاح ساحل نيكاراجوا وهندوراس، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل، وعرض حياة عشرات الصيادين للخطر.

الإعصار إيتا من أقوى العواصف التى تجتاح أمريكا الوسطى منذ سنوات، وقد عصف بنيكاراجوا كإعصار من الفئة الرابعة على مقياس سافير-سيمبسون المكون من خمس درجات ودمر طرقا وجسورا فى هندوراس، وتم إجلاء مئات السكان.

وقال المركز الوطنى الأمريكى للأعاصير إن الإعصار إيتا، الذى وصل إلى الساحل الجنوبى لميناء بويرتو كابيزاس، من المتوقع أن يتسبب فى أضرار كارثية، لأن عين العاصفة تتحرك صوب اليابسة على طول الساحل الشمالى الشرقى لنيكاراجوا.

وفى كوبا، بدأ مئات الآلاف من الكوبين إخلاء منازلهم مع اقتراب العاصفة الاستوائية إيتا من الساحل الجنوبى لكوبا مما يهدد بهطول أمطار غزيرة وفيضانات بعد مقتل العشرات فى أمريكا الوسطى.



أضرار مادية جراء عاصفة إيتا



أضرار مادية جراء عاصفة إيتا



أضرار مادية