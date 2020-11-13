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شكوى من سوء الصرف بقرية أبوجرج ببنى مزار فى المنيا.. ورئيس المدينة يرد

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 05:01 م
شكوى من سوء الصرف بقرية أبوجرج ببنى مزار فى المنيا.. ورئيس المدينة يرد الصرف الصحى
كتبت: شيماء حمدى - المنيا حسن عبد الغفار

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أرسل القارئ أبوالدهب العلايلي من أهالي بقرية أبو جرج مركز بني مزار محافظة المنيا، شكوى عبر خدمة صحافة المواطن باليوم السابع، بسبب سوء الصرف الصحى وحاجة الأهالي الى تحسين الخدمة وتوصيله لرفع المعاناة عن الأهالي خاصة مع انتشار الرائحة الكريهة والخوف من العدوى بالأمراض.

قال المهندس إسماعيل الفحام رئيس مجلس مدينة بنى مزار، إن هناك توجيهات صارمه بالتعامل مع شكاوى المواطنين بمنتهى الجدية وإيجاد حلول فورية لها ، وذلك استجابة لصحافة المواطن فى الشكوى التى ارسلها القارئ ابوالدهب العلايلى من أهالى قرية ابوجرج ببنى مزار، ولفت أن هناك تنسيق كامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بخصوص هذا الشأن، ولفت أن جميع العاملين بالوحدة المحلية يتعاملون مع الشكاوى بشكل فورى ونعمل على الحلول السريعة استجابة لهم .
 
وأكد أن هناك لجنة مشكلة من الفنيين وسوف يتم معاينة الموقع للوقوف على الشكوى وإيجاد حلول لها .
 

التواصل مع القارئ   ت / 01110575503

الصرف
الصرف

 

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تأتى هذه المشاركات ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com  أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".


صحافة المواطن

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