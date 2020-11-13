رويترز: الاتحاد الأفريقى يعزل مسئولا إثيوبيا بعد اتهام أديس أبابا له بعدم الولاء

عزل الاتحاد الأفريقي المسؤول الأمني بالتكتل، وهو مواطن إثيوبي، بعدما اتهمته حكومة بلده بعدم الولاء في ظل قتال بين القوات الحكومية وقوات محلية في إقليم تيجراي المضطرب ينذر بزعزعة استقرار منطقة القرن الإفريقي، وأمر مكتب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد بعزل جبراجزبير ميبراتو ميليس في مذكرة بتاريخ 11 نوفمبر اطلعت عليها رويترز.

جاء هذا بعد خطاب أرسلته وزارة الدفاع الإثيوبية بتاريخ العاشر من نوفمبر، وأكد مسؤول في الاتحاد الأفريقي صحة الخطابين لرويترز.

وأسفر القصف الجوي والقتال على الأرض بين القوات الإثيوبية وقوات محلية في إقليم تيجراي عن مقتل المئات وتدفق اللاجئين إلى السودان وإثارة الانقسامات العرقية في إثيوبيا.