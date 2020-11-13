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رئيس وزراء العراق: سنتجاوز الأزمات بثقتنا ببعضنا وتضامننا معاً شعباً وحكومة

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 12:17 ص
رئيس وزراء العراق: سنتجاوز الأزمات بثقتنا ببعضنا وتضامننا معاً شعباً وحكومة الكاظمى
كتب أحمد عرفة

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قال رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، وجهنا بسرعة صرف راتبي شهرين لجميع الموظفين بعد إقرار البرلمان قانون تسديد العجز المالي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وأضاف مصطفى الكاظمي: سنتجاوز الأزمات بثقتنا ببعضنا وتضامننا معاً شعباً وحكومة ومجلس نواب وقوى سياسية.

وتحاول السلطات العراقية إبعاد الملف الأمني عن الملف السياسي تزامنًا مع العمليات الشاملة التي تشنها السلطات ضد الجماعات الإرهابية، في والوقت الذى تضرب فيه الأجهزة الأمنية العراقية معاقل الإرهابية وتغلق المواقع الإلكترونية المحرضة.

 

وفى هذا السياق أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ضرورة إبعاد الملف الأمني عن التأثيرات السياسية لضمان الاستقرار الشامل في البلاد، وأوضح بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي، أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية اليوم الأربعاء، أن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، ترأس اجتماعًا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، جرت خلاله مناقشة المستجدات الأمنية في البلاد، الى جانب بحث الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله.

 

 


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