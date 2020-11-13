رئيس شركة بيونتيك الألمانية: لقاح فايزر يوفر مناعة من كورونا لمدة عام

هند عادل

أكد رئيس شركة الهندسة الحيوية الألمانية "بيونتيك"، أوغور شاهين، أن اللقاح الذي تم تطويره بالاشتراك مع شركة الأدوية الأمريكية "فايزر"، يوفر مناعة ضد كورونا لمدة عام على الأقل.

وقال شاهين لشبكة "فوكس نيوز": "أتوقع شخصيا أن يكون اللقاح قادرا على حمايتنا لمدة عام على الأقل.. إذا اكتشفنا أننا بحاجة إلى إعادة التطعيم، فيمكننا القيام بذلك في غضون عام".

وأعلنت الشركتان في 9 نوفمبر الجاري، أن اللقاح أظهر فعالية تزيد عن 90% في الوقاية من عدوى "كوفيد – 19"، في التجارب السريرية النهائية، ويمكن تقديم الطلب على اللقاح الأمريكي في وقت مبكر من نوفمبر الحالي.

من جهة أخرى أكد وزير التنمية الألمانى غرد مولر أنه رغم أن لقاح بيونتيك يجعلنا جميعا متفائلين، فإن هناك متطلبات عالية للغاية بالنسبة لنقل اللقاح وتخزينه، مثل توفير سلاسل تجميد خالية من أية فترات فاصلة". وقال مولر أيضا: "لذا فإن توفير لقاح فقط ليس كافيا. إننا بحاجة للمزيد (من اللقاحات) يسهل التعامل معها ومن ثم يمكن نقلها إلى أماكن نائية". وأشار مولر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إلى أنه يسعى لتحقيق أن يحدث توزيع عادل داخل الدول أيضا، وقال: "يجب ألا ننسى بصفة خاصة الأشخاص الموجودين في مخيمات اللجوء... ويجب أن يكون من الواضح أنه لابد أن ننتصر على كورونا على مستوى العالم، وإلا لن ننتصر أبدا".

وأضاف وزير التنمية أن ألمانيا تدعم التوزيع العالمى للقاحات عبر منصة كوفاكس، التي من شأنها دعم تطوير لقاحات بتكلفة في المتناول ودعم توزيع عادل لهذه اللقاحات.

يشار إلى أن الحكومة الألمانية قدمت لمنصة "كوفاكس" مئة مليون يورو للشراء اللاحق لجرعات لقاح لـ 92 دولة نامية وناشئة.