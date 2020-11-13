دراسة هولندية تثبت انتقال كورونا بين البشر وحيوان المنك

كتبت هند عادل

كشف تحليل لتفشي فيروس كورونا الجديد في 16 مزرعة منك في هولندا أن فيروس كورونا قادر على الانتقال بين البشر إلى حيوانات المنك ، وكذلك من هذه الثدييات إلى البشر مرة أخرى، ووفقا لتقرير لصحيفة time now news في حين تم إدخال الفيروس في البداية من البشر إلى حيوانات المنك ، قال الباحثون من المركز الطبي بجامعة إيراسموس في هولندا ، إنه تطور منذ ذلك الحين.

وكتبوا في الدراسة التي نُشرت في مجلة Science: "من المهم إجراء المزيد من الأبحاث في المنك والأنواع الأخرى من حيوانات الخردل لفهم ما إذا كانت هذه الأنواع معرضة لخطر أن تصبح مستودعًا لفيروس كورونا، وفقًا للعلماء ، تم تشخيص الفيروس لأول مرة في اثنين من مزارع المنك في أواخر أبريل من عام 2020 في هولندا، ردا على ذلك، قالوا إنه تم إنشاء نظام مراقبة واسع النطاق.

أجرى الباحثون تحقيقًا متعمقًا بين أول 16 مزرعة منك مصابة في هولندا باستخدام مزيج من تشخيصات فيروس كورونا وتسلسل الجينوم الكامل والمقابلات المتعمقة مع عمال المزارع، بحلول نهاية شهر يونيو ، وجدوا أن 66 من 97 من سكان مزرعة المنك أو الموظفين أو المخالطين الذين تم اختبارهم لديهم أدلة على الإصابة بفيروس كورونا، وفقًا للدراسة ، كشف تحليل جينوم فيروس المنك عن مجموعة متنوعة من التسلسلات.

قال العلماء إن هذه المجموعات الكبيرة من العدوى بدأت في ظهور حالات كورونا بفيروسات تحمل "طفرة D614G" ، والتي أصبحت تهيمن على العدوى البشرية في العديد من أنحاء العالم.

ووجدوا أيضًا أن بعض الأشخاص أصيبوا بسلالات من الفيروس بتوقيع تسلسل حيواني ، مما يوفر دليلًا على انتقال العدوى من الحيوان إلى الإنسان ومع ذلك ، لم يعثروا على أي دليل على انتشاره على الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من مزارع المنك.

وكتب العلماء في الدراسة: "من الضروري ألا يصبح قطاع إنتاج وتجارة الفراء مستودعا لانتشار كورونا في المستقبل للبشر".