دراسة حديثة: احتمال وفاة مرضى السكر بسبب فيروس كورونا يزيد بمقدار الضعف

كتبت إيناس البنا

وجدت الأبحاث المنشورة في مجلة The Lancet الطبية، أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري والأمراض المصاحبة التي يتم التحكم فيها بشكل سيئ "معرضون بشكل خاص" لخطر فيروس كورونا Covid-19

ووفقا لتقرير المجلة الطبية الشهيرة، فإن الإصابة بمرض السكري تضاعف خطر الوفاة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا الجديد، وأكدت الدراسة، أن ضعف الأشخاص المصابين بداء السكري خلال حالات الطوارئ الصحية العامة أصبح واضحًا زيادة خطر تعرضهم لمرض شديد أو الوفاة بمقدار الضعف بعد الإصابة بالفيروس.



مرضى السكر وكورونا

ووجد الأطباء والعلماء من دول مثل الصين وأستراليا وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة أن "الأفراد الذين يعانون من مرض السكري أو الأمراض المصاحبة أو كليهما" معرضون "بشكل خاص" للإصابة بـ Covid-19 ، وهو مرض الجهاز التنفسي الناتج عن الفيروس.

وفقًا للبيانات الرسمية التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز الامريكية، مات ما يقرب من 1.3 مليون شخص بعد الإصابة بالفيروس، وتظهر البيانات الرسمية أكثر من 52 مليون إصابة ، على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية قالت في أكتوبر إن العدد الحقيقي قد يتجاوز 700 مليون.

دفع الوباء عشرات الدول إلى فرض قيود، وتقليص الرعاية الصحية غير المرتبطة بفيروس كورونا في النصف الأول من العام وإلحاق ما وصفه الباحثون بـ "خسائر فادحة في أنظمة الرعاية الصحية والاقتصاد العالمي".

ووصف الباحثون العبء العالمي لمرض السكري بأنه "صادم" ، حيث تأثر ما يقدر بنحو 463 مليون بالغ في عام 2019، وتوفي حوالي 4.2 مليون شخص العام الماضي "نتيجة للحالة ومضاعفاتها" ، وفقًا لفريق البحث ، الذي يضم أكاديميين من الجامعة الصينية في هونج كونج وإمبريال كوليدج لندن.