خطباء السعودية يحذرون من الجماعات الإرهابية ويؤكدون: "الإخوان" من الخوارج

إيمان حنا

حذر خطباء مساجد السعودية اليوم الجمعة، من الجماعات المتطرفة ذات البيعة والتنظيم، وفي مقدمتها جماعة الإخوان الإرهابية الذين يعدون خوارج هذا العصر. وفق عكاظ.

وشدد الخطباء على أهمية الاجتماع على الحق والتحذير من التفرق والاختلاف وكل ما يؤثر على وحدة الصف خلف ولي الأمر، مشيرين إلى بيان هيئة كبار العلماء ومنوهين بمضامينه في تجريم جماعة الإخوان، وأنها جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام، مؤكدين أنه بيان شافٍ كافٍ لا يعذر المسلم بالجهل بعده.

وشدد الخطباء على أهمية الالتفاف حول ولاة الأمر والسمع والطاعة بالمعروف والحذر من الجماعات التي امتطت السياسة لتحقيق مقاصدها التخريبية والحزبية باسم الدين، لافتين إلى أن كشف مخططاتهم ومؤمراتهم التخريبية من التعاون على البر والتقوى ومما دعت له الشريعة الإسلامية التي جاءت بتحقيق الوحدة والتحذير مما يسبب الفرقة والاختلاف.

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تواصل جهودها في التأكيد على أهمية البيان الشرعي والتحذير من الجماعات المتطرفة وبيان خطرهم على الدين والمجتمع، تجسيداً للدور المنوط بالخطباء من الحث على الاجتماع والتحذير من الفرقة والاختلاف وتبصير الناس بخطر جماعة الإخوان الإرهابية وغيرها من الجماعات.