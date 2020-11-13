خروج عدد من الرهائن المحتجزين فى أحد مبانى مونتريال.. فيديو

كتب أحمد عبد الرحمن

أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، خروج عدد من الرهائن المحتجزين في مبنى في مونتريال، وعرضت فضائية "العربية" فيديو لموظفين محتجزين على سطح المبنى الذى يتم فيه احتجاز رهائن.

#مونتريال.. صور لموظفين محتجزين على سطح المبنى الذي يتم فيه احتجاز رهائن #العربية pic.twitter.com/TmnGIgg0bn — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) November 13, 2020

وكانت وسائل إعلام كندية، ذكرت أن الشرطة تتعامل مع عملية احتجاز رهائن في مدينة مونتريال، كما ذكرت أن محتجز الرهائن في مونتريال يطالب بفدية مالية، وأشارت إلى انتشار أمنى كبير فى محيط المبنى، الذى يتم فيه احتجاز رهائن.