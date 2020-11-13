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خروج عدد من الرهائن المحتجزين فى أحد مبانى مونتريال.. فيديو

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 11:04 م
خروج عدد من الرهائن المحتجزين فى أحد مبانى مونتريال.. فيديو الرهائن
كتب أحمد عبد الرحمن

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أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، خروج عدد من الرهائن المحتجزين في مبنى في مونتريال، وعرضت فضائية "العربية" فيديو لموظفين محتجزين على سطح المبنى الذى يتم فيه احتجاز رهائن. 

وكانت وسائل إعلام كندية، ذكرت أن الشرطة تتعامل مع عملية احتجاز رهائن في مدينة مونتريال، كما ذكرت أن محتجز الرهائن في مونتريال يطالب بفدية مالية، وأشارت إلى انتشار أمنى كبير فى محيط المبنى، الذى يتم فيه احتجاز رهائن.


مونتريال

كندا

احتجاز رهائن

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