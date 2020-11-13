حماية النيل بالأقصر تشن حملات على الكافتيريات المخالفة

الأقصر – أحمد مرعى

استكملت إدارة حماية النيل بالأقصر، تنفيذ حملات إزالة المخالفات والتصدى للتعديات، فى إطار تعليمات وزير الموارد المائية والرى، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، ضمن الموجة الـ16 لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل، تنفيذا لتوجيهات الدولة بالتصدى بكل حسم لأشكال التعديات، وتم تنفيذ قرار إزالة لكافيتريا بالمخالفة للقانون.

وتم إطلاق تلك الحملات فى إطار المتابعة المستمرة للتعديات والتصدى للمخالفات، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس رئيس القطاع وتعليمات المهندس رئيس الإدارة المركزية، وتم بإدارة نيل الأقصر تنفيذ قرار الإزالة رقم 893 لسنة 2020 لكافتيريا مقامة من هيكل معدنى ناحية قرية أولاد ضياء مركز نقادة زمام هندسة نيل قنا وذلك تحت إشراف مهندسى نيل قنا.

وتم تنفيذ الحملات تحت إشراف وقيادة المهندس محمد عبد اللطيف، رئيس الإدارة المركزية لتطوير وحماية النيل بالوجه القبلى بإسنا، والمهندس محمد سعد الدين المدير العام، والمهندس أحمد حارس، مفتش نيل الأقصر، وبناء على التنسيق الدائم والمستمر مع مجلس مدينة القرنة وهندسة حماية النيل بالأقصر، حيث قامت هندسة حماية النيل بالأقصر بقيادة المهندس هانى أبو الحجاج مهندس هندسة حماية النيل بالأقصر، بحملة مكبرة لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل، وأسفرت الحملات على مدار الـ24 ساعة الماضية عن تنفيذ عدد 23 قرار ازالة عبارة عن القاء مخلفات وذلك ناحية قرية الفارسية مركز إسنا بزمام هندسة نيل إسنا.