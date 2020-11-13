حجز شخص ضبط بحوزته 28 ألف كمامة مجهولة المصدر داخل مصنع فى عين شمس

قررت نيابة عين شمس، حجز مدير مصنع 24 ساعة على ذمة التحريات، ضبط بحوزته 28 ألف كمامة مجهولة المصدر، حيث صادرت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، 28 ألف كمامة مجهولة المصدر داخل مصنع للمستلزمات الطبية بدون ترخيص بمنطقة عين شمس.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مصنع للمستلزمات الطبية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة عين شمس، بحوزته 28500 قطعة "كمامة" بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات منتج نهائى - 1000 عبوة كرتونة فارغة "مستلزمات تعبئة" مدون عليها علامة تجارية وهمية – 14 ماكينة تصنيع "أدوات إنتاج") تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.