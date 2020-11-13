اليوم السابع
Ads
الجمعة، 13 نوفمبر 2020 09:47 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حجز شخص ضبط بحوزته 28 ألف كمامة مجهولة المصدر داخل مصنع فى عين شمس

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 03:21 م
حجز شخص ضبط بحوزته 28 ألف كمامة مجهولة المصدر داخل مصنع فى عين شمس كمامات - أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت نيابة عين شمس، حجز مدير مصنع 24 ساعة على ذمة التحريات، ضبط بحوزته 28 ألف كمامة مجهولة المصدر، حيث صادرت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، 28 ألف كمامة مجهولة المصدر داخل مصنع للمستلزمات الطبية بدون ترخيص بمنطقة عين شمس.
 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن مصنع للمستلزمات الطبية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة عين شمس، بحوزته 28500 قطعة "كمامة" بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات منتج نهائى  - 1000 عبوة كرتونة فارغة "مستلزمات تعبئة" مدون عليها علامة تجارية وهمية – 14 ماكينة تصنيع "أدوات إنتاج") تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
 
وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

 


امن القاهرة

اخبار عاجلة

عين شمس ناخبار الحوادث

مستلزمات طبية

كمامات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

هل تخلى المصريون عن الكمامة؟.. استطلاع رأى بنشرة تليفزيون اليوم السابع

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 02:00 م

نشرة الظهيرة من تليفزيون اليوم السابع.. هل تخلى المصريون عن ارتداء الكمامة؟.. إحالة 3 مدارس للنيابة لعدم رد 25% من مصروفات النقل ..طقس معتدل اليوم وأجواء باردة ليلا.. ومنتخب مصر يستعد لمواجهة توجو

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 01:32 م

مصادرة 28 ألف كمامة مجهولة المصدر داخل مصنع فى عين شمس

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 01:20 م

ضبط 5428 سائق لمخالفتهم ارتداء الكمامة

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 12:46 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة