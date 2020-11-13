حبس المتهمين بقتل جدتهما وسرقة مشغولاتها الذهبية 4 أيام بطنطا

الغربية مصطفى عادل

أمرت نيابة مركز طنطا بمحافظة الغربية بحبس المتهمين بقتل جدتهما 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد تسللهما لمنزلها وضربها بآلة حادة على رأسها ولقيت حتفها في الحال وسرقة مشغولاتها الذهبية لمرورهما بضائقة مالية.

كانت المباحث الجنائية بمركز شرطة طنطا برئاسة المقدم توفيق شهوان رئيس مباحث المركز، بإشراف اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية، قد تمكنت من ضبط شابين بعد قيامهما بقتل جدتهما، بقرية شونى وسرقة مشغولاتها الذهبية لمرورهما بضائقة مالية.

كان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد محمد الدماطى مأمور مركز طنطا، بورود بلاغ لشرطة النجدة من مفتش الصحة، بوجود شبهة جنائية فى وفاة سيدة مسنه أثناء توقيع الكشف الطبي عليها، بعد محاولة الجناة، إخفاء الجريمة وادعاء أن وفاتها طبيعية.

وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الحادث، وتبين وفاة المجني عليها، إثر تعرضها للضرب على رأسها، ووجود آثار على آذنيها، ووجود آثار للدماء وسرقة قرطها الذهبى.

وتوصلت التحريات إلى قيام حفيديها بالتعدى عليها بقطعة حديد، وانهالا عليها بالضرب على رأسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وقاما بسرقة قرطها الذهبي و2غويشة و2خاتم، وتم ضبط المتهمين واعترفا بارتكابهما للواقعة، لمرورهما بضائقة مالية، وتم إحالتهما للنيابة العامة للتحقيق، واصدرت قرارها المتقدم.