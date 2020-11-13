تليف الرئة.. تعرف على عوامل الخطر والتدابير الوقائية

كتبت إيناس البنا

عندما تتعرض أنسجة الرئة للتندب والتلف، يحدث هذا المرض الرئوى الذى يطلق عليه التليف الرئوى.

هذا النسيج المتيبس والسميك يجعل من الصعب على الرئتين العمل بشكل صحيح، ومع تفاقم تليف الرئة، يصبح المرء أقصر تدريجيًا فى التنفس.

ووفقا لتقرير موقع "Onlymyhealth.com"، تم اكتشاف العديد من مرضى COVID وهم مصابون بالتليف الرئوى وهم أكثر الأمراض شيوعًا التى يواجهها هؤلاء المرضى، يمكن أن تعيق هذه الحالة الأنشطة اليومية للمرضى وتتطلب عناية طبية فورية، وبالتالي، فإن التشخيص المبكر والعلاج السريع والترطيب الكافي واختيار مكملات فيتامين سى والزنك يمكن أن يؤدى الغرض.

عند الحديث عن تليف الرئة لدى المرضى الذين تعافوا من فيروس كورونا، يمكن أن يؤدي التليف بعد COVID إلى تصلب أنسجة الرئة وجعلها متيبسة للمريض للتنفس بشكل صحيح.

ليس هذا فقط، ولكن قد يحتاج المريض أيضًا إلى دعم الأكسجين في بعض الحالات، بجانب بعض الأدوية لمساعدتهم على العودة إلى المسار الصحيح ومواصلة أنشطتهم في العالم الحقيقى.





ما هي عوامل الخطر لتليف الرئة؟ إنه اضطراب شائع بين البالغين في منتصف العمر وكبار السن، ولكن نادرًا ما يظهر عند الأطفال علاوة على ذلك، يصاب المدخنون والمدخنون السابقون بتليف الرئة عند مقارنتهم بالأشخاص الذين لم يدخنوا. إنه اضطراب شائع بين البالغين في منتصف العمر وكبار السن، ولكن نادرًا ما يظهر عند الأطفال علاوة على ذلك، يصاب المدخنون والمدخنون السابقون بتليف الرئة عند مقارنتهم بالأشخاص الذين لم يدخنوا.

ليس هذا فقط، إذا كان الشخص يميل إلى العمل في التعدين أو الزراعة أو البناء، أو إذا تعرض المرء للملوثات التي تسبب تلفًا في الرئة، فأنت أيضًا في خطر متزايد للإصابة بتليف الرئة، مرة أخرى، تسرى بعض أنواع تليف الرئة فى العائلات، وقد تكون العوامل الوراثية مكونًا.



إجراءات وقائية من تليف الرئة

هل أنت مريض بفيروس كوفيد -19 تعانى من تليف الرئة؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فأنت بحاجة إلى زيارة الطبيب بانتظام.

أيضًا، وفقًا لتعليمات الطبيب ، تحتاج إلى تناول مكملات الزنك والفيتامينات من أجل الأداء السلس لجهازك التنفسي وحتى بناء نظام مناعي صحى.

أيضًا، من الأفضل أن تحاول تناول وجبات أصغر كثيرًا خلال اليوم، قم بتضمين الحبوب الكاملة والفواكه الطازجة ومنتجات الألبان فى نظامك الغذائى اليومى.

قم بتضمين الأطعمة مثل التفاح والأطعمة المليئة بأحماض أوميغا 3 الدهنية مثل الجوز والبروكلى.

يمكن أن يساعد اختيار العسل في معالجة السعال.



قل لا للدهون المشبعة والمتحولة والأطعمة التى تحتوي على الكثير من الملح والسكريات المضافة.



للمساعدة في تفتيت المخاط ، تناول أكبر قدر ممكن من البخار لأنه سيخرج المخاط بسهولة أكبر. حاول أن تقوم بالغرغرة بانتظام بالملح والماء لأنها ستساعد أيضًا في تنظيف المخاط.