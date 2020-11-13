اليوم السابع
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تقرير المعمل يحدد مصير عاطلين بعد ضبطهما وبحوزتهما 600 جرام هيروين المرج

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 11:43 م
تقرير المعمل يحدد مصير عاطلين بعد ضبطهما وبحوزتهما 600 جرام هيروين المرج مخدر الهيروين_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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طلبت نيابة المرج، تقرير المعمل الكميائى، حول واقعة ضبط عاطلين كونا فيما بينهما تشكيل عصابى، تخصص نشاطه في ترويج مخدر الهيروين، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة القسم مكانا لهما لمزاولة نشطهما الإجرامى ، بعدما ضبط بحوزتهم 600 جرام هيروين بالمرج.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده ضبط عاطلين الاول م.س "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة المرج حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزتة كمية من مخدر الهيروين مبلغ مالى، هاتف محمول. والثاني "  ج ع  " عاطل حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته كمية من مخدر الهيروين  ومبلغ مالى، وهاتف محمول. تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتم تحرير المحاضر.

 

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

 

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها : تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه.

 

وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

 

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

 

 


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