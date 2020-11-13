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تفاصيل مكالمة محمد صلاح بوالدته بعد إصابته بكورونا.. طمأنها وطلب مقابلتها

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 06:35 م
تفاصيل مكالمة محمد صلاح بوالدته بعد إصابته بكورونا.. طمأنها وطلب مقابلتها محمد صلاح
الغربية مصطفى عادل

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كشفت مصادر مقربة من أسرة اللاعب محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، عن تفاصيل مكالمته بوالدته مساء اليوم بعد إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت المصادر أن اللاعب اتصل بوالدته بعد قلقها عليه فور علمها بنبأ إصابته، وقام بتهدئتها والتأكيد أنه بصحة جيدة.

وأضافت المصادر ان والدته طلبت منه مقابلته للاطمئنان عليه، للاطمئنان بنفسها عليه، فقام اللاعب بإجراء مكالمة فيديو معها وأكد لها انه بخير.

وأكدت المصادر أن اللاعب قال لوالدته في المكالمة أنه يفكر في السفر الى انجلترا إلا أن والدته حاولت إقناعه بالبقاء في مصر والخضوع للعزل الصحى.

وكان أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية في تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن المديرية ستدفع غدا بفرق الترصد لقرية نجريج مسقط رأس اللاعب محمد صلاح لفحص المخالطين له بعد إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه سيتم فحص والديه وأقاربه وأهالى القرية الذين خالطوه في حفل زفاف شقيقه، مشيرا إلى أنه سيتم عزل من يظهر عليهم أعراض أما من لم يظهر عليهم أعراض سيتم وضعهم تحت الملاحظة المستمرة.

 

 


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