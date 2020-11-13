تفاصيل مقتل سائق "توك توك" بـ5 طعنات على يد 3 شباب فى الشرقية

شهدت قرية سنهوت بمحافظة الشرقية، حادث مؤلم بتعدى 3 شباب على سائق توك توك وقتله بطريقة بشعة، انتقاما منه لتعديه على أحدهم وإصابته بطعنة بالوجه، وقاموا بتمزيق جسده وتركه جثة هامدة.

بداية الواقعة يوم 4 نوفمبر عندما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد محمود مرسي، مأمور مركز شرطة منيا القمح، يفيد بلاغا بوصول"محمد ع م ع" 25 سنة سائق توك توك، مقيم قرية سنهوت إلى مستشفى منيا القمح المركزى، مصابا بطعنات متعددة بأنحاء الجسد، على يد 3 أشخاص بسبب خلافات سابقة بينهم، ولاذ الجناة بالفرار، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثة وتشريحها لبيان سبب الوفاة وملابساتها والأداة المستخدمة فى الجريمة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 39371 لسنة 2020 جنح مركز شرطة منيا القمح.

وتبين من تحقيقات نيابة منيا القمح العامة، وجود خلافات سابقة بين المجنى عليه والمتهمين، وسابقة تعدي المجني عليه على أحدهم ويدعى" أحمد ز" وإصابته بطعنة بالوجه، فضلا عن قيامه بسببهم والد زوجة أحد المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأضافت التحقيقات: أثناء عودة المجنى عليه من عمله وتواجده بجوار كوبري القرية مفرده، تربص له 3 من المتهمين وقاموا بالتعدى عليه بالتناوب بإصابته خمسة طعنات متفرقة بجميع أنحاء الجسد، ولاذوا بالفرار، بعد التأكد من مفارقته الحياة.

أنتقل ضباط البحث الجنائي بمركز منيا القمح، برئاسة الرائد محمد فؤاد، رئيس المباحث، ومعاونيه، بإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، إلى القرية، وتم جمع المعلومات والتحريات اللازمة، وسماع أقوال شهود العيان، وتم تحديد المتهمين وهم كل من " حسن م ز" و" أحمد ع ز ع" و" محمد ر ح" وتمكنت مأموريات من ضبطهم،وتم إحالتهم للنيابة العامة، التى قررت بمعرفة مصطفى قاسم، وكيل أول نيابة منيا القمح، برئاسة أحمد أبوزيد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.