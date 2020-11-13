تفاصيل مصرع عنصر اجرامي في مداهمات أمنية بالدقهلية

لقي عنصر اجرامي مصرعه، حيث نجحت الشرطة في تحديد مكان اختباء العنصر الإجراميالهارب "ا.ص" 32 سنة عاطل - مقيم دائرة مركز الجمالية بأمن الدقهلية ( مُسجل سرقات عامة وسبق إتهامه فـى عده قضايا "سرقة بالإكراه ، سلاح ناري ، مخدرات ، عاهة ، ضرب " ومطلوب ضبطه وإحضاره فـى 3 قضايا سرقة بالإكراه ) داخل منزل مهجور بعزبة حافظ دائرة المركز .
تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام باشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الدقهلية ومجموعات قتالية من الأمن المركزي ولدي إستشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها فبادلته بالمثل لإحكام السيطرة عليه خشية تعرض المواطنين للخطر حتى تم إسكات مصدر النيران ، تبين مصرعه وعُثر بجوار جثته على (بندقية آلية و2 خزينة - فرد محلي – 55 طلقة مختلفة الأعيرة – 2 كجم بانجو 1200 جنيه – دراجة نارية بدون لوحات معدنية )
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