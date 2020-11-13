تفاصيل مصرع عنصر اجرامي في مداهمات أمنية بالدقهلية

كتب محمود عبد الراضي

لقي عنصر اجرامي مصرعه، حيث نجحت الشرطة في تحديد مكان اختباء العنصر الإجراميالهارب "ا.ص" 32 سنة عاطل - مقيم دائرة مركز الجمالية بأمن الدقهلية ( مُسجل سرقات عامة وسبق إتهامه فـى عده قضايا "سرقة بالإكراه ، سلاح ناري ، مخدرات ، عاهة ، ضرب " ومطلوب ضبطه وإحضاره فـى 3 قضايا سرقة بالإكراه ) داخل منزل مهجور بعزبة حافظ دائرة المركز .