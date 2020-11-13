تفاصيل جديدة يكشفها تقرير مكالمات المتهمة بجريمة الزنا بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أصدر قطاع نظم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات بالإدارة العامة للمساعدات الفنية لمنطقة وسط الدلتا والخاص بتقرير مكالمات بين وليد وسمر المتهمة بالزنا بفحص الحرز الخاص بالقضية رقم 3826 لسنة 2020م إداري قسم أول كفر الشيخ، وهو فلاشة ميمورى سوداء اللون، تضمن 25 ملفاً، ما بين فيديوهات، ومكالمات هاتفية .

وبفحص الملف الأول تبين أنه مقطع صوتي لمكالمة هاتفية مسجلة مدتها 3 دقائق و41 ثانية أطرافها رجل يدعى وليد وامرأة تدعى سمر، وتتوال المكالمات الهاتفية بينها وبين وليد، وبينها وبين رجل أخر يدعى أحمد.

وبين تقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية لمنطقة وسط الدلتا بأن هناك كلمات غير مفهومة أو مسموعة بالمكالمات، أما بالنسبة لما ورد بالقرار بشأن بيان عما إذا كان يوجد ثمة تلاعب أو تعديل بالمحتوى ومقاطع الفيديو، نحيط علم سيادتكم بأنه لا يندرج ضمن اختصاصات أعمال الإدارة العامة للمساعدات الفنية.

وبين التقرير مكالمات بين وليد وسمر المتهمة بالزنا "أبدت خلال المكالمة رغبتها في تناول خلطة للإجهاض لرغبتها في إسقاط الجنين، ولكن وليد رفض فكرتها حتى لا تسبب فضائح، وتتعرض للمسائلة، ونصحها بالعودة لمصر لتنزيل الجنين.

وقد اعترفت المتهمة بالزنا أمام المستشار أشرف ربيع، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ، والمستشار معتز البغدادي، وكيل النائب العام لنيابة بندر كفر الشيخ، في المحضر رقم 3826 لسنة 2020، إداري قسم أول شرطة كفر الشيخ، بالمقطع الصوتي الأول، بأنه خاص بها بينها وبين وليد، لوجود علاقة جنسية، وهو كان بيعاشرها، ولكنها لم تحمل منه، وما قالته كان بتحريض من زوجها، فهو على علم بأنها كانت تنام مع وليد، لتأخذ فلوس منه تعطيها له ،وأن المقطع الصوتي الثاني لها، وكانت تتحدث معه لا تتذكر اسمه وكانت تدعيه لشقتها لعمل مساج له بمبلغ مالي.

وأضافت المتهمة بالزنا أن زوجها تنازل عن محضر سابق اتهمها بالزنا عندما أخذ منها فلوس، مقدمة المستندات الدالة على التنازل واعترافه بأن اتهامه لها كان لسوء فهم منه، كما اعترفت بالمقطع الثالث والذي دار بينها وبين عمر شقي وليد بعد علم زوجته بالعلاقة بينها وبين وليد، والمقطع الرابع كان بينها وبين وليد لأنه أعطاه 3 ألاف درهم لتجلس معه، وارسلتهم لزوجها، أما المقطع الخامس كان بينها وبين عمر صديق وليد عن خلاف بين وليد وسيدة اسمها لولو ومعرفة زوجة وليد بالخلاف بينه وبين لولو ،وأنكرت المتهمة بالزنا علاقتها بالفيديوهات الجنسية، واعترفت بـ 3 فيديوهات ترقص فيهم بشقتها بالامارات بحضور صديقاتها.

يذكر أن المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية، أمر بالتحقيق في اتهامات “م. ع. أ”، 36 سنة ، لزوجته " وبسؤال الزوج قال إنه في نهاية شهر رمضان الماضي، وعقب حصول زوجته على إجازة؛ تلقى على هاتفه عبر تطبيق واتس آب من رقم هاتف بنطاق الدولة العربية، محادثات نصية بينها وأحد الأشخاص، وتحتوي على عبارات جنسية، بجانب تلقيه 73 مقطع فيديو إباحي تظهر فيه المتهمة بصوتها مع نفس الشخص، و135 مكالمة صوتية، و49 محادثة، تثبت إقامتها علاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص من أبناء مركز الرياض، والمقيمين هناك في تلك الدولة العربية، وبناء عليه حرر المحضر رقم 8 أحوال بتاريخ 1 سبتمبر 2020 في مباحث الإنترنت بطنطا، وكذا حرر محضر رقم 3826 لسنة 2020، إداري قسم أول شرطة كفر الشيخ.

ومازالت المحكمة تنتظر تقرير خبراء الإذاعة والتلفزيون لفيديوهات المتهمة بعد أن خضعت المتهمة لعمليات فحص، ومضاهاة صورتها والصور الواردة فى الفيديوهات لاستبيان حقيقتها، وما إذا كان بها تلاعب أم لا، وأمرت نيابة كفر الشيخ بعرض الفيديوهات الإباحية المقدمة من زوج المتهمة "م. ع. أ" 36 سنة جزار، والبالغ عددها 73 فيديو، إلى خبراء الإذاعة والتلفزيون لفحصها ومضاهاة صورتها والصور الواردة في الفيديوهات.