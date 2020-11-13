اليوم السابع
Ads
الجمعة، 13 نوفمبر 2020 09:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تعطيل الدراسة غدا بالإسكندرية بسبب سوء حالة الطقس

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 06:23 م
تعطيل الدراسة غدا بالإسكندرية بسبب سوء حالة الطقس اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غدا السبت، وذلك وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.
 
ويستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.
 
ويأتى ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.

الاسكندريه

تعطيل الدراسه

تعطيل الدراسه فى الاسكندريه

محافظه الاسكندريه

حاله الطقس

الطقس فى الاسكندريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نشرة الرابعة من تليفزيون اليوم السابع.. فيديو يكشف علاقة الإخوان بمواطن أشعل النار في نفسه.. أول صور لسفاح الجيزة.. وبوتين سيهنئ الرئيس الأمريكى بعد الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات،.. وطقس معتدل غدا

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 04:52 م

حالة الطقس اليوم الجمعة 13/11/2020 فى مصر

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 12:00 ص

أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية اليوم وطقس لطيف بالقاهرة والعظمى 24 درجة

الخميس، 12 نوفمبر 2020 08:00 ص

حالة الطقس اليوم الخميس 12/11/2020 فى مصر

الخميس، 12 نوفمبر 2020 12:00 ص

غدا أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية وطقس لطيف بالقاهرة والعظمى 24 درجة

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 02:31 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة