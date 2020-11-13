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تركى آل الشيخ: "شكرا محمد بن سلمان.. أنت شخص استثنائى مجدد وعظيم".. فيديو

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 12:49 ص
تركى آل الشيخ: "شكرا محمد بن سلمان.. أنت شخص استثنائى مجدد وعظيم".. فيديو المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية
كتب عماد صفوت

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وجه المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية رسالة إلى ولى العهد السعودى محمد بن سلمان قائلا: "أنت شخص استثنائى في زمن استثنائى تقوم بعمل استثنائى.. شكرا محمد بن سلمان.. أنت شخص مجدد وعظيم" .
 
 
 
نشر المستشار تركى آل الشيخ فيديو على حسابه الرسمي بموقع تويتر قائلا إن رسالته جاءت بعد ما قرأه وما رأه في كلمة ولى العهد السعودى محمد بن سلمان.
 

 


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السعودية

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