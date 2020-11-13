تركى آل الشيخ: "شكرا محمد بن سلمان.. أنت شخص استثنائى مجدد وعظيم".. فيديو

كتب عماد صفوت

وجه المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية رسالة إلى ولى العهد السعودى محمد بن سلمان قائلا: "أنت شخص استثنائى في زمن استثنائى تقوم بعمل استثنائى.. شكرا محمد بن سلمان.. أنت شخص مجدد وعظيم" .

نشر المستشار تركى آل الشيخ فيديو على حسابه الرسمي بموقع تويتر قائلا إن رسالته جاءت بعد ما قرأه وما رأه في كلمة ولى العهد السعودى محمد بن سلمان.