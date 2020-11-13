تراجع الزواج فى إيطاليا بنسبة 90% جراء كورونا

فاطمة شوقى

شهدت عقود وحفلات الزواج سقوط حاد خلال عام 2020 جراء وباء كورونا الذي تسبب في إغلاق دور المناسبات ومنع التجماعات الاجتماعية.

وبحسب تقديرات اتحاد الشركات التجارية العاملة في الموضة، فإن 90% من حفلات الزفاف البالغة 3500 سنويا، في مقاطعة فريولي- فينسيا- جوليا، قد تم تفويتها خلال عام 2020، الأمر الذى تسبب في خسائر لقطاع الحفلات والمناسبات بقيمة 300 مليون يورو.

وعبر عن اتحاد الشركات التجارية العاملة في الموضة عن أسفه تجاه هذا الوضع غير المستدام الذي تعاني منه الألاف من الشركات، حسبما قالت وكالة "أنسا" الإيطالية.

وأوضحت ريناتا ليروسي، مديرة اتحاد موضة أودين ، أن سلسلة التوريد لحفلات الزفاف، تضم مجموعات متنوعة من المهنيين والخدمات، ووكالات السفر والنقل والفنادق والمطاعم والملابس والمصورين وصانعي الفيديو والموسيقى ومصففي الشعر وخبراء التجميل وباعة الزهور والحلويات والترفيه والعقارات والأثاث، موضحة أن كل ذلك تأثر مع التوقف شبه الكامل لحفلات الزفاف خلال العام الحالي.

وأضافت: "إذا اعتبرنا أنه تم تأجيل 9 حفلات عرس من أصل عشرة في فريولي- فينيسيا- جوليا، وأن كل حدث يضم في المتوسط ثمانين ضيفا، مما يعني خسائر لكل زفاف بقيمة 85 ألف يورو، الأمر الذي يوصل الخسائر الإجمالية إلى حوالي 300 مليون يورو.

وشددت ريناتا ليروسي، على أن القطاع في حاجة إلى اهتمام حكومي، مع ضخ مساهمات وأموال وحوافز، وتعليق دفع الضرائب، من أجل أن تتمكن ألاف الشركات من الصمود.