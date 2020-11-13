تبطين الترع بكفر الشيخ ضمن المرحلة الأولى لمشروع الحفاظ على المياه.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، أعمال تبطين الترع ضمن المشروع القومى الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للحفاظ على المياه، وترشيد الفاقد منها، فتم صب 25 مترا بترعة الجانبية 2 اليمنى للزاوية بالإضافة لبناء 40 متر طوب أحجار، وتم صب 35 مترا بترعة الجانبية 1 اليسرى للزاوية بالإضافة لبناء 35 متر أحجار كما تم - صب 100 متر بترعة سيدى يوسف، وبناء 35 متر أحجار بترعة المشارقة.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تشهد أعمال تبطين الترع للحفاظ على أعمال الطرق والمياه وتحسين البيئة، تنفيذاً لتكليفات الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر خلال عامين لترشيد الفاقد من المياه.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن أعمال تكاسى وتبطين الترع تحمى جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين وتحويل بعض العشوائيات إلى مناطق حضارية وجمالي، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأشار محافظ كفر الشيخ، إلى أهمية مشروع تبطين الترع والمصارف التى تتفرع من نهر النيل والذى يهدف إلى تقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع التى كانت تعانى من ضعف المياه، مشدداً على ضرورة مراعاة الاشتراطات الفنية فى التنفيذ والمتابعة المستمرة للأعمال التى يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جارى العمل بتأهيل بترعة الجنابية الاولى اليسرى لترعة الزاوية بزمام هندسة رى كفر الشيخ بطول كيلو و350 متر، بتكلفة 4 ملايين جنيه، وجارى تبطين الواصلة للملاحة طريق الحامول الرياض، وترعة الحلافى بكوبرى الزاوية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه جارى تأهيل ترعة المربط بهندسة رى سيدى غازى، وبدأت أعمال الحفر و الارنكه على المناسيب المطلوبة تمهيدا لوضع التربة الزلطية ثم وضع طبقة الخرسانة المسلحة، مؤكداً سيتم البدء فى أعمال الحفر والتبطين لكل الترع بمجرد ورود الدراسات وطريقة التصميم من المعاهد البحثية.

وقال محافظ كفر الشيخ، وجار ترسية عمليات الجنابية الثانية اليمنى للزاوية بهندسة رى كفر الشيخ، والضبعة وفروعها بهندسة رى الرياض، والمشارقة بهندسة رى سيدى سالم، والزرافة بهندسة رى سيدى سالم، علاوة على 4 عمليات لترعة سيدى يوسف بهندسة رى مطوبس،وفى الوقت نفسه، جار طرح تبطين ترعة حنس وشباس عمير بهندسة رى قلين، وترعة محيط بلشاشة الغربى بهندسة رى قلين، بالإضافة إلى أنه يتم حاليا إعداد دراسات فنية وتصميمية لتبطين 200 كم طولى من الترع بدائرة المحافظة.



















