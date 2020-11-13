بلومبرج: الهند ستحصل على 100 مليون جرعة من لقاح أكسفورد الشهر المقبل

كتبت هند عادل

تعمل أكبر شركة لتصنيع اللقاحات في العالم على تكثيف إنتاج لقاح فيروس كورونا، من شركة استرازينيكا المالكة للقاح جامعة أكسفورد، بهدف الحصول على 100 مليون جرعة جاهزة بحلول شهر ديسمبر لحملة التلقيح التي يمكن أن تبدأ عبر الهند في نفس الشهر.

ووفقا لتقرير لوكاله "بلومبرج" إذا أظهرت بيانات المرحلة النهائية التجريبية أن مرشح استرازينيكا يوفر حماية فعالة من الفيروس ، فإن معهد امصال الهند الذي يشارك في إنتاج ما لا يقل عن مليار جرعة قد يحصل على إذن طارئ من نيودلهي بحلول ديسمبر ، حسبما قال Adar Poonawalla. ، الرئيس التنفيذي لمعهد أمصال الهند.

وقال بوناوالا إن هذه الجرعات الأولى ستذهب إلى الهند، وستسمح الموافقة الكاملة في أوائل العام المقبل بالتوزيع على أساس 50-50 مع الدولة الواقعة في جنوب آسيا و Covax ، وهي الهيئة المدعومة من منظمة الصحة العالمية التي تشتري الطلقات للدول الفقيرة.

ووفقا للتقرير قام معهد امصال الهند الذي تم ربطه مع خمسة مطورين ، بإنتاج 40 مليون جرعة حتى الآن من لقاح استرازينيكا في الشهرين الماضيين ويهدف إلى بدء تصنيع شركة Novavax Inc المنافسة قريبًا.

وأكد بوناوالا: "كنا قلقين بعض الشيء من أنها كانت مخاطرة كبيرة". لكن لقاحات استرازينيكا ونوفافكس تبدو جيدة جدًا".

فيما قال باسكال سوريوت ، الرئيس التنفيذي لشركة استرازينيكا، إنه يستعد لاحتمال تلقي لقاحات على نطاق واسع في وقت مبكر من شهر ديسمبر ، وبمجرد أن تمنح المملكة المتحدة ترخيص الطوارئ الخاص بها ، وسيقدم معهد أمصال الهند إلى نظرائها الهنود.

يحصل صانعو الأدوية الآن على بيانات تُظهر مدى كفاءة عمل المرشحون للقاحات ، ولكن لا تزال هناك الكثير من العقبات مع وصول السباق العالمي لإيجاد حقنة فعالة ضد العامل الممرض إلى مراحله النهائية لا تزال أسترازينيكا وشريكها في تطوير جامعة أكسفورد بحاجة إلى رؤية نتائج الاختبار وحتى إذا أثبت لقاحهم فعاليته وحصل على إيماءة من المنظمين ، فهناك أسئلة حول مدى سهولة وسرعة توزيع اللقطة.

وأكد بوناوالا أن الأمر سيستغرق حتى عام 2024 لتطعيم العالم بأسره وسنتين لرؤية انخفاض حقيقي في عدد الإصابات، بسبب القدرة على تحمل التكاليف وعقبات التصنيع.