بايدن يحيى الذكرى الخامسة لهجمات باريس ويؤكد :"سأعمل على مكافحة الإرهاب"

كتب هيثم سلامة

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو باين، أنه سيعمل على مكافحة الإرهاب والعنف، تزامنا في الذكرى الخامسة الهجمات الإرهابية التي وقعت في العاصمة الفرنسية باريس منذ 5 سنوات.



جو بايدن عبر تويتر

وكتب جو بايدن، عبر حسابه بموقع تويتر:" يصادف اليوم مرور خمس سنوات على الهجمات الإرهابية المروعة لداعش في باريس".

وأضاف:"هجوم ليس فقط على شعب فرنسا ولكن على إنسانيتنا المشتركة كرئيس ، سأعمل على حماية الأمريكيين وحلفائنا ، ومكافحة الإرهاب والعنف المتطرف بكافة أشكاله".

من جانب أخر، شهدت اليوم الجمعة 13 نوفمبر، فرنسا عدة احتفالات في سان دوني وباريس لإحياء ذكرى ضحايا الهجمات الإرهابية التي وقعت قبل 5 سنوات في مساء يوم 13 نوفمبر 2015 ، وأدت إلى 130 قتيلاً و350 جريحًا خارج ملعب "ستاد دو فرانس"، على شرفات العاصمة باريس وفى قاعة عروض باتاكلان، والتى شنها مجموعة مسلحة من أعضاء تنظيم داعش الإرهابى.

وأقيم حفل الحفل صباح الجمعة فى ملعب فرنسا، بحضور رئيس الوزراء جان كاستكس ورئيس بلدية سان دوني ماتيو هانوتين، ووزيري الداخلية والعدل ورئيس منطقة إيل، وتم وضع إكليل من الزهور في المكان الذى فجر ثلاثة انتحاريين أنفسهم فيه، بين الساعة 9:20 مساءً والساعة 9:53 مساءً خلال مباراة لكرة القدم بين فرنسا وألمانيا، وتم الوقوف حدادا تكريما لأرواح الضحايا، حيث يتم عزف مقاطع موسيقية في إطار حفل التأبين.