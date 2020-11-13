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بايدن: سأعمل على حماية الأميركيين وحلفائنا ومكافحة الإرهاب والتطرف

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 11:18 م
بايدن: سأعمل على حماية الأميركيين وحلفائنا ومكافحة الإرهاب والتطرف جو بايدن
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال جو بايدن، إنه سيعمل على حماية الأميركيين وحلفائنا ومكافحة الإرهاب والتطرف، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

 

وقالت جين ساكى وهى مسؤولة فى الفريق الانتقالى للرئيس المنتخب فى الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، إن جو بايدن سيتلقى إفادات من خبراء الأمن القومى بعد أيام.

 

وأضافت أن بايدن ناقش الشخصيات التى سيختارها لشغل المناصب فى إدارته مع مستشارين هذا الأسبوع، وسيستمر فى التواصل مع نواب فى الكونجرس بشأن حزمة تحفيز مالى للتخفيف من تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد بمن فيهم زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ السناتور الجمهورى ميتش ماكونيل.


​ترامب

بايدن

الانتخابات الامريكيه

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