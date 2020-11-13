اليوم السابع
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انقلاب ميكروباص وسقوط ضحايا بمنطقة حدائق الأهرام فى الجيزة

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 02:35 م
انقلاب ميكروباص وسقوط ضحايا بمنطقة حدائق الأهرام فى الجيزة انقلاب سيارة ميكروباص فى حدائق الاهرام
كتب كريم صبحى

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انقلبت سيارة ميكروباص بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا من ركاب السيارة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهم، وانتقل رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة، لمكان الحادث لإعادة حركة السير لطبيعتها.

 

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص امام البوابة الثانية بمنطقة حدائق الأهرام، فانتقل رجال المباحث لمكان الحادث وتبين انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بيضاء اللون، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا من مستقلي السيارة.

وذكر شاهد عيان، أن السائق حاول تفادى أحد المواطنين أثناء عبوره الطريق، ما أسفر عن انقلاب السيارة، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


حادث تصادم في حدائق الاهرام

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انقلاب سيارة ميكروباص

امن الجيزة

مرور الجيزة

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