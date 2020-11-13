اليوم السابع
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انتبه.. الكاميرات تراقب سيارتك فى محيط الإغلاق الكلى لطريق الواحات

الجمعة، 13 نوفمبر 2020 07:00 ص
انتبه.. الكاميرات تراقب سيارتك فى محيط الإغلاق الكلى لطريق الواحات كاميرات مراقبة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تراقب الإدارة العامة لمرور الجيزة، حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط غلق كلى لطريق الواحات لمنع الزحام المرورى للمركبات، وذلك فى الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه طريق الفيوم فى المنطقة المواجهة لحى الأشجار على أن يستمر الغلق لمدة (6) أشهر.

وقال مصدر أمنى، إن الغلق الكلى لطريق الواحات بسبب الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع تطوير طريق الواحات دائرة جهاز مدينة 6 أكتوبر والتى تستهدف تحقيق أعلى معدلات السيولة المرورية.

ولفت المصدر، إلى أنه تم إجراء تحويلة مرورية أمام القادم من مدينة 6 أكتوبر بطريق الواحات ويرغب بالسير اتجاه طريق الفيوم يتم الإنحراف يمينا، والسير اتجاه طريق بديل تم استحداثة موازى لطريق الواحات الرئيسى بطول (1200)م وعرض(25)م (بمحازة حى الاشجار) ثم الانحراف يسارا والعودة مرة أخرى لطريق الواحات الرئيسى واستكمال السير اتجاه طريق الفيوم.


طريق الواحات

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الزحام المرورى

الإدارة العامة لمرور الجيزة

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